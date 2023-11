Bendodo: “El PSOE tiene una fecha de defunción, el 9 de noviembre de 2023”

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha apuntado este sábado que el PSOE, que “tanto servicio ha prestado” al país, "tiene una fecha de fundación, el 2 de mayo de 1879", y ahora también "tiene una de defunción, el 9 de noviembre de 2023”, cuando se rubricó el acuerdo de investidura con Junts.



Considera que ese día el PSOE “terminó de prestar sus servicios” a España, y ha añadido durante un acto público en Málaga que si Pablo Iglesias fue su fundador, el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en su “enterrador”. “Se acabó el PSOE en España, lo que hay es un conglomerado de personas en torno al faraón”, ha incidido.



“Él quiere asegurarse a toda costa su supervivencia en el poder. Tenemos que preguntarnos qué va a ser lo siguiente ¿Sánchez va a amnistiar a los etarras que están en la cárcel? Pues no lo sabemos. Pero si Bildu se lo exige, va a tragar", ha aseverado.



Ha añadido que Junts “vende sus votos carísimos”, y censura que Sánchez esté dispuesto a comprarlos al “precio que haga falta”. “Eso no es política, eso es mercantilismo puro para intentar mantenerte sentado en el sillón de La Moncloa”, ha apostillado.



Ha aprovechado la celebración este sábado en Málaga del Congreso del Partido Socialista Europeo para que los líderes socialistas europeos "vean lo que hay en la calle, que la gente rechaza la España de primera y segunda a la que nos quiere llevar Pedro Sánchez, y que la amnistía se puede parar”.



Así, espera que estos líderes “sean conscientes de lo que ha hecho Sánchez con nuestra democracia”. “Ha mandado a segunda división a nuestra democracia (…) Que piensen que aquí en España también hay un presidente en funciones que ha vendido la igualdad de los territorios, que ha vendido la separación de poderes a cambio de 7 votos”, ha incidido.



Ha preguntado también si Sánchez habría dado “todos estos pasos de amnistía, referéndum y condonación de deuda” de no necesitar el apoyo de Junts. “No, porque es inaceptable. Lo hace no por la convivencia, lo hace porque le hacen falta esos 7 votos, que no nos tome el pelo al conjunto de los españoles”.



“Es el momento de que Europa también hable. Europa va a hablar, estoy convencido, porque de esto que está pasando aquí, de los que han intentado debilitar democracias europeas, la Unión Europea ha tomado nota”, así como del “intento de debilitamiento y desguace tornillo a tornillo que Sánchez quiere hacer”.



Por ello, insta a secundar este domingo las concentraciones convocadas por el PP contra este “pacto de la vergüenza”, para manifestarse de forma “pacífica y ordenada” para evitar que España se convierta en “una democracia precisamente menos europea”.



Por otro lado, ha criticado el que la posible fecha de investidura haya sido trasladada a través de los medios. “Es grave que el principal partido de la oposición se entere por los medios, pero es muchísimo más grave que la presidenta del Congreso (...) también se haya enterado por la prensa (...) A ella le corresponde poner la fecha (...) Nunca ha tenido menos papel que ahora, es un ejemplo más de la inmersión del poder ejecutivo en el legislativo”, ha sostenido por último.