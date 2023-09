Bendodo dice que Feijóo está dispuesto a "desgastarse" por España y Sánchez prefiere "desgastar España"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este miércoles que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a "desgastarse" por España, mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prefiere "desgastar España" para continuar en La Moncloa.

Así se ha expresado Bendodo durante su intervención en la reunión de la Junta Directiva Regional del PP Aragón. Asimismo, ha aludido a la investidura de Feijóo, recordando que "a la primera ha ganado las elecciones", lo que en el PP ha ocurrido por primera vez y ahora, "con toda la humildad", el PP quiere gobernar España, aunque les faltan "cuatro votos".

"Nos estamos jugando la unidad de España por cuatro votos y lo otro sabéis a qué nos lleva", ha dicho Bendodo, aseverando que a Pedro Sánchez "no le importa el marco de convivencia ni la igualdad entre todos los españoles", criticando "su política desigualitaria para mantenerse atornillado en el sillón de La Moncloa".

En otro punto, ha criticado que Irene Montero continúe como ministra de Igualdad pese a las "gravísimas" consecuencias de la Ley 'Sólo sí es sí', que a su juicio es "nefasta" ya que "hay beneficiados de la ley que han reincidido", mencionando el caso de la reducción de pena a un condenado de 'La manada': "La soberbia impide a Sánchez pedir perdón por cada una de esas rebajas de condena", ha lamentado Bendodo.

Al hilo ha esgrimido que Sánchez "no tiene límites" y le ha pedido que "cese de inmediato" a Montero por "esta nefasta ley".

El PP tiene "otro camino", en alusión al "sentido de Estado" y ha proclamado: "No vamos a desgastar España", sino que los populares van a intentar la investidura. "No estamos dispuestos a tragar con todo, no estamos dispuestos a quebrar dos principios básicos, la concordia y la igualdad entre todos los españoles", animando a participar en el acto "en defensa de la igualdad" el 24 de septiembre en Madrid.

"El PSOE se va a tener que retratar" con las iniciativas que presentará el PP en todas las instituciones para que los socialistas "puedan dar su opinión", de forma que "cada diputado, cada concejal, va a tener la posibilidad de opinar con su voto sobre la negociación oculta de Sánchez".

Bendodo ha dicho que en Aragón se ha visto al PSOE "en un circo con dos pistas, una lo que dice Lambán y otra lo que vota Lambán", lo que ha atribuído a la "hipocresía y falta de valentía", también a sus "juegos de trilerismo". "Vamos a ver si lo que queda del PSOE de Aragón está de acuerdo con una ley de amnistía y un referéndum en Cataluña". Ha pedido a los socialistas que escuchen a Felipe González y Alfonso Guerra.

El coordinador nacional del PP ha preguntado "dónde está la igualdad, dónde está el PSOE, el PSOE con el que se podía hablar", manifestando que ahora está "incomprensiblemente rendido a Pedro Sánchez" y se ha llegado al "mundo al revés" al "insultar la portavoz del Gobierno en La Moncloa" y "llamar golpista a Aznar mientras su partido mercadea con quienes sí dieron un golpe de Estado en Cataluña", lo que "es indecente".

Bendodo ha aseverado que el PP Aragón "ha estado a la altura en las municipales y autonómicas", también por las elecciones generales del 23J, en las que "Aragón no falló", obteniendo siete diputados al Congreso, por lo que ha felicitado a Jorge Azcón por sus resultados y "su lealtad con la dirección nacional y su altura de miras".

El coordinador nacional ha indicado que ahora se abre "una etapa ilusionante en la que en Aragón se va a consolidar el cambio", subrayando que "abandonando la soberbia del PSOE se consolidan los Gobiernos populares".

Ha dicho que el Gobierno de Azcón "está volcado con los problemas de la gente", como la escalada de precios, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez lleva el ferrocarril en Aragón "a paso de tortuga". Ha pedido a todos "más trabajo, más compromiso".

Azcón, agradecido

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha agradecido "el respaldo de la dirección nacional durante el tiempo que hemos negociado la conformación del Gobierno" regional, indicando que el periodo de negociación no ha sido "fácil" y "contar con la fortaleza que te da la dirección nacional del partido es importante".

Ha hecho notar que el PP vuelve a dirigir el Ejecutivo regional después de ocho años y que desde las elecciones hasta la constitución del Gobierno pasaron dos meses largos hasta tener un equipo "de amplio espectro y con voluntad de resolver problemas, no de crearlos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", contando con partidos cuyos votos no necesitan para la mayoría pero "pueden hacer un Gobierno mejor".

También ha destacado que el PSOE "se iba a encargar de hablar de miedo, de anunciar los males que iban a venir a la Comunidad Autónoma", a lo que ha opuesto "la ilusión" del PP de "gobernar para todos", por lo que "llama la atención que el PSOE, con irresponsabilidad, nos haya acusado de lo que ellos tienen la culpa".

A su juicio, el PSOE tiene "poca vergüenza" por criticar el inicio del curso escolar porque los problemas se deben, ha dicho, a la gestión del Ejecutivo de Javier Lambán, añadiendo que "la inactividad" de que acusa el PSOE por los primeros días de gobierno responde a "la zozobra" de los socialistas.

"De inactividad nada, otra cosa es que la actividad no les guste", ha manifestado Azcón, mencionando la próxima creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de las renovables. "Los consejeros y las consejeras que hemos fichado están haciendo un magnífico trabajo", ha recalcado el presidente aragonés.

Ha pedido a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que "además de insultar se preocupe por Aragón", añadiendo que "nadie puede decir nada que Alegría haya hecho por los aragoneses". Ha criticado que Alegría no visitara la zona afectada por las tormentas de julio ni siquiera en la última campaña electoral.

Azcón ha mencionado las declaraciones de Javier Lambán (PSOE) sobre lo que está ocurriendo en el ámbito nacional, cuando opinó sobre la ley de amnistía "el día que tenía asegurado el sillón de senador".

Jorge Azcón ha dejado claro que "no hay dos partidos socialistas", aunque Alfonso Guerra y otros "puedan decir una cosa", pero el PSOE Aragón "cuando llegue la hora de defender la igualdad de los aragoneses con el resto de españoles va a tener que decidir" y "va a defender a Sánchez".

"Ese debate de que hay dos PSOE no existe: La igualdad no la defienden pero ellos sí que son iguales, anteponen defender a Sánchez antes que Aragón", ha proclamado Azcón, insistiendo en que "si hay un Gobierno de España que va a anteponer unas comunidades sobre otras nos van a tener enfrente".

"Si hay que llegar a los tribunales, llegaremos", ha avisado Azcón, quien ha dejado claro que el PP Aragón se movilizará el 24 de septiembre por "la igualdad y la unidad de España".

Los populares aragoneses "estamos preparados para gobernar" y en política nacional el PP va a demostrar "que está preparado para gobernar" y "si toca una campaña electoral en muy pocos meses, volveremos a dar el do de pecho", ha concluido Azcón.