Xove recuerda que el 28-M se escoge el futuro de A Coruña "non o de Moncloa ou a Xunta"

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, hizo este martes un llamamiento desde la TVG a hablar de la ciudad porque lo que escoge es el Gobierno local "non o da Moncloa ou a Xunta". Lo hizo durante el debate entre los candidatos herculinos de las distintas formaciones y después de que se produjese un cruce de responsabilidades entre el PP y el PSOE a cuenta de lo que se hace en Madrid o San Caetano.

“Temos que escoller se queremos unha cidade solidaria, que aborde o problema da vivenda con todos os recursos municipais, ou se queremos deixalo todo en mans do mercado inmobiliario. Temos que escoller se

aproveitar a oportunidade de ter unha empresa pública de transporte ou se nos atamos outros 20 anos a unha compañía privada aínda peor que a anterior. Temos que escoller se apostamos pola transición ecolóxica e as novas tecnoloxías como oportunidade de futuro, ou se volvemos ao urbanismo dos anos 90. E temos que escoller se queremos un porto aberto ou un couto privado á beira do mar”, explicó Xan Xove.

En esa línea, el candidato de la Marea recordó algunas de sus propuestas, como la creación de una empresa municipal de transportes, construir 250 viviendas en Xuxán o crear un banco de alquiler.

Por otra parte, Xove se refirió a la licitación de las obras de Alfonso Molina, señalando que “é triste comprobar que o que se precisaba para que avanzase o proxecto era unha foto de Inés Rey e o delegado do goberno en plena campaña electoral. Así se entende o lentas que van algunhas obras estratéxicas para a cidade”. En todo casi, recordó que el plan que se licita es “un proxecto vello, que non dá resposta á mobilidade actual”. “En pleno 2023 non se pode vender como un éxito un proxecto que só pensa en meter máis coches. Por que non podemos usar solucións innovadoras? Por que non se teñen en conta carrís reversibles, carril VAO, ou a conexión cos barrios? O que nos traen agora é un proxecto moito peor que o que pacto Xulio Ferreiro en 2016 co Ministerio de Fomento”, señaló.