Xan Xove inicia la campaña circulando en bicicleta por A Coruña

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, inició la campaña electoral realizando un recorrido en bicicleta desde el Obelisco hasta el campus de Elviña. Y lo hizo utilizando el servicio público de BiciCoruña, para compobar "de primeira man as dificultades do percorrido".

“Fixemos o percorrido polo carril bici, que presenta unha serie de deficiencias, sobre todo no tramo que atravesa Someso por detrás de Espacio Coruña, co pavimento moi deteriorado, cheo de puntas oxidadas, sen iluminación en con graves problemas de seguridade. Arránxarémolo no vindeiro mandato, coa Marea Atlántica de volta no goberno municipal, escollendo A Coruña”, explicó tras llegar al campus.

Xove también denunció que no se haya instalado una estación de BiciCoruña ni en el campus de Elviña ni en el de A Zapateira: "Instalarémolas no vindeiro mandato, ao igual que noutros puntos sensibles da cidade coma os hospitais. E reforzaremos o servizo de reposición de bicis, porque de pouco serve ter unha estación se a vas atopar baleira en hora punta, coma ocorre moitas veces nos barrios da contorna da rolda de Outeiro e Monte Alto”.

Ya en la zona universitaria, y con la presencia del exalcalde Xulio Ferreiro, ahora decano de la Facultad Derecho, Xove tomó un café con estudiantes para hablar con ellos sobre los problemas de acceso a la vivienda y a los servicios públicos.