Vox A Coruña hace un balance positivo pese a no tener edil: "Nuestra presencia está normalizada"

La candidata de Vox, Eva Castro, ha hecho un balance muy positivo del resultado electoral. "Hemos crecido mucho en número de votos y eso demuestra el buen trabajo que venimos haciendo. La ciudadanía ha respondido a la llamada de Vox y queda claro que la presencia del partido ya está totalmente normalizada", aseguró.

Castro está convencida de que su formación entrará en María Pita dentro de cuatro años, y cree que eso no ha sucedido ahora por la "increíble e intolerable presión que hubo en torno al voto útil". " Si seguimos con esta progresión, no me cabe duda de que vamos a entrar en el futuro. La lectura que hacemos es muy positiva y estamos muy satisfechos", confirmó.