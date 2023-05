La tradicional pegada de carteles marca el inicio de la carrera electoral hacia los comicios del 28M

Después de un mes de precampaña constante, ayer llegó el momento de la tradicional pegada de carteles, que da inicio a dos intensas semanas de campaña municipal. Cada uno de los partidos que compiten en esta carrera escogió el lugar que consideró apropiado para estampar el rostro de su candidato en la pared: el PSOE, en la plaza de Pablo Iglesias, el BNG, en la Casa Cornide (cuya devolución se reclama de manos de la Familia Franco) y la Marea en Os Mariñeiros. Por su parte, el PP realizó el acto en Juan Flórez, donde ha montado su oficina de campaña,



Todos intentaron mostrar entusiasmo y confianza en una carrera que oficialmente acaba de comenzar pero que en realidad acaba de entrar en su recta final y que, según todas las encuestas, concluirá con un Gobierno local en minoría. “Este mesmo mes fará 35 anos que o noso fundador comezou a ser veciño do Castrillón poñendo nome e corazón a esta praza que uniu a veciños e veciñas” declaró la regidora. Es por eso que Rey señaló la plaza Pablo Iglesias como “o mellor exemplo da primeira gran transformación desta cidade” e solicitou o apoio maioritario da cidadanía para poder seguir “liderando esa segunda gran transformación da Coruña”.

El PSOE, en la plaza de Pablo Iglesias



En cuanto al candidato popular, Miguel Lorenzo, se mostró convencido de que “vamos a ganar estas elecciones municipales y vamos a gobernar. Está en nuestras manos. Hemos trabajado mucho y vamos a trabajar aún más en estos quince días. Sé que lo vamos a conseguir. El voto es más una cuestión de convencimiento y de corazón y esto nos favorece”. También recordó que el voto está fraccionado: “A Coruña no se merece caer en el abismo de un bipartito o de tres gobiernos diferentes. Necesita un gobierno sólido, unido y mayoritario”.

Jorquera, durante su discurso ante la Casa Cornide



Desmarcarse del pelotón

Pero también Francisco Jorquera, el candidato del BNG, está dispuesto a echar el resto: “O BNG presenta candidato á Alcaldía porque imos a por todas nas eleccións municipais”, declaró Jorquera tras unas palabras de presentación de Mercedes Queixas, la diputada y número tres de su lista. El candidato añadió: “Non temos vocación, facendo un símil co ciclismo, de ser un ciclista gregario. A nosa vocación é liderar politicamente A Coruña”.

Xan Xove en la plaza de Os Mariñeiros

En cuanto a Xan Xove, recordó que no hay que leer estas elecciones en clave nacional, a pesar de que a finales de año se celebrarán las presidenciales. “Son unhas eleccións municipais. Non son o prólogo para outra cousa nin un plató onde dirimir aspiracións doutro tipo. Trátase da Coruña. Do que queremos para A Coruña. Por iso, este 28M escollemos A Coruña”, animó Xove.



En cuanto a José Manuel Sande, cabeza de lista de Por Coruña (coalición que incluye a Podemos), decidió pegar su carta en La Maestranza para simbolizar su apoyo al borde litoral. Por Coruña se compromete a revisar e actualizar el PGOM, para evitar “pantallas arquitectónicas” o la acumulación de volúmenes que supondría construir en el entorno de La Maestranza, un “agasallo envenenado”.



Por su parte, Chema Paz Gago, de Alternativa dos Veciños, pidió el voto para “devolver a A Coruña su identidad de ciudad motor de Galicia, la ciudad que merecemos en el presente y para el futuro. Tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo camino en el que recuperaremos todo”.