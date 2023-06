La socialista Almudena Pena se postulará para ser alcaldesa de Sada y no apoyará a Sadamaioría

La socialista Amudena Pena se postulará para ser la alcaldesa de Sada el próximo 17 de junio en el pleno de Constitución de la Corporación.



La candidata do PSOE ya había anunciado en numerosas ocasiones durante a campaña electoral que no pactaría con ningún partido que no le de la alcaldía: “Al PSOE solo nos sirve la alcaldía para poder llevar a cabo los proyectos que se incluyen en nuestro programa”. Esa postura fue la que trasladó el PSOE en la reunión mantenida con Sadamaioría este jueves, a donde acudieron convocados por Benito Portela.



Almudena Pena deja claro que desde el primer día apostó por una Alcaldía del PSOE o hacer labor de oposición. “Así lo trasladé a los órganos del partido cuando me nombraron candidata y así lo trasladé también a cada miembro de mi candidatura antes de comenzar la campaña electoral y a los vecinos y vecinas de Sada en cada diálogo de campaña que realizamos”, señala.

El PSOE de Sada salió de las urnas del 28 de mayo como cuarta fuerza en Sada, con 617 votos y solo un acta de concejal, la de Almudena Pena, por los siete de Sadamaioría (2.722 votos), los cuatro de Unidos por Sada (1.666) y los cuatro del PP (1.553), y por delante del alcanzado por el BNG (557).