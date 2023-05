Sande creará una Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica Justa en A Coruña

El candidato de Por Coruña a la Alcaldía de A Coruña, José Manuel Sande, adelantó su compromiso de crear una Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica Justa para impulsar las políticas ecologistas, de descarbonización y de apoyo a los sectores productivos de la ciudad con esta perspectiva.

Para Sande el último fue "un mandato perdido na materia no que non se traballou a implementación das enerxías renovables nos edificios municipais, non se impulsou plan algún para favorecer a instalación das mesmas nas comunidades de veciños e veciñas nen existe interese real pola reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro".

En su plan por convertir la ciudad en referente medioambiental, el candidato detalló medidas como la adhesión a los principios del grupo de liderazgo C40 de ciudades, implicar A Coruña en la Transición Proteica y crear una nueva estrategia municipal frente al cambio climático. Además, se intensificará la plantación de árboles para acercarse a las ratios recomendadas por la OMS.