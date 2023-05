Sande: “Samuel Luiz vai ter un Memorial e faremos unha Coruña libre de odio”

El candidato de Por Coruña a la Alcaldía de A Coruña, José Manuel Sande, defendió este domingo una ciudad diversa, "o que só se poderá conseguir coa adopción de políticas públicas que contribúan a combater os discursos involucionistas e de odio que están agromando nos últimos anos".

En un acto celebrado en la plaza de José Sellier, Sande insistió en la creación de un Memorial para Samuel Luz "e de todas as víctimas de delitos de odio contra o colectivo, como lembranza institucional do que sucedeu o 3 de xullo de 2021, da resposta cidadá, do impacto familiar e social dos crimes de odio, e da necesidade de non esquecer para evitar que se repitan asasinatos contra persoas da comunidade Lgtbi+".

Además, defendió medidas estatales como las legislaciones trans y de familias, "que dan resposta ás realidades e as necesidades actuais, dando voz e espazo a milleiros de persoas tradicionalmente excluidas polos poderes públicos".

Tras señalar que Por Coruña asume el catálogo de propuestas de ALAS Coruña, adelantó otras medidas que llevan en su programa, como la creación de espacios de información, asesoramiento y consulta en la red de centros cívicos para informar y asesorar a los jóvenes sobre la diversidad sexual y de género, incentivar la escucha activa y reivindicar la memoria.

Sande también se comprometió a multiplicar las acciones formativas y a realizar actividades como una Semana de la Educación Sexual. Además, Por Coruña adelantó el empleo de una nueva línea para comunicarse con los vecinos Lgtbi+: la conocida aplicación Grindr. A través de ella, la coalición difunde su programa, responde a dudas y acerca sus propuestas, saliendo de la dinámica tradicional de las campañas electorales.