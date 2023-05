Sande (Por Coruña): "Unha alcaldesa no pode levar Cultura e Deportes"

El candidato de Por Coruña a la Alcaldía de la ciudad, José Manuel Sande, se pasó por los Desayunos Electorales de la APC esta mañana, donde sacó pecho de su labor como concejal de Cultura y Deporte en el Gobierno de Ferreiro y subrayó que “políticas novidosas do mandato pasado seguen a ter validez”.

Sande anunció que vuelve a la política "en positivo", aunque es "bastante crítico" con el actual Gobierno local: “Non houbo proxecto claro, non se aproveitou a pandemia porque raras veces a política pode deterse e penso que esa oportunidade non se aproveitou”. En ese sentido añadió, "a xestión da pandemia sen Unidas Podemos no Goberno central tería sido outra moi distinta”.

En su opinión quedan cuestiones importantes sin resolver“como o dereito á vivenda que xa non é un problema na propiedade como era antes senón xa no aluguer”, además de criticar los cuatro años del área en la que tuvo competencias en el Gobierno de Xulio Ferreiro, la cultura y el deporte: “Unha alcaldesa pode levar competencias máis pequenas, como poden ser os socorristas ou política lingüística, pero non Cultura e Deporte. O PSOE debería mirar o seu propio pasado, con fitos na Cultura como os museos científicos, a OSG ou a rede de bibliotecas; agora o que ve a xente é falta de tempo e improvisación”.

En este sentido, Sande afirmó que el actual Ejecutuvo se basa en "ocurrencias" y hay “unha confusión entre eventos, espectáculos e cultura”, en los que las buenas cifras y algunos aciertos "non xustifican a falta de planificación". Además, es crítico con el PSOE en temas de transparencia y participación: “Mantívose o escano cidadán, por inercia, e incluso desapareceron nalgún caso os orzamentos participativos, que era o que nos confrontaba coa vella política, dito desde o respeto”.

Sobre la división de la izquierda Saned afirmó que intentaron la unidad con la Marea pero no fue posible. “Ninguén pode pensar que é o propietario da esquerda, o voto de esquerdas non pertence a ninguén”, comenta y admite que son “proxectos irmáns en moitos sentidos” y que el 28-M “o abstencionismo vai ser clave”. Su proyecto, reivindica, “trata de ser un revulsivo fronte á intensidade da etapa anterior” que considera fue “examinada con lupa” con unas exigencias que manifiestan un trato desigual de la etapa en la que formó parte del Gobierno y esta, por ello quiere “reconectar coa sociedade e ser decisivos”.