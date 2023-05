Rueda reivindica desde Culleredo que ningún ayuntamiento es "inalcanzable" para el PPdeG

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, reivindicó desde Culleredo que ningún ayuntamiento es "inalcanzable" para el PPdeG: “Fan falla ilusión, ganas e propostas, porque o cambio é posible”. Rueda, junto al líder provincial de los populares, Diego Calvo, arropó a las candidatas del partido a las alcaldías de Culleredo, Oleiros y Cambre.

Calvo señaló en el acto que el área metropolitana de A Coruña está "chamada a ser un referente" y afeó a los regidores de la zona que sean "incapaces de entenderse” y solo se comuniquen “a través de críticas, denuncias e nos xulgados”. En su opinión los principales perjudicados son los vecinos de Culleredo, Oleiros Cambre, que ven su entorno en parálisis.

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Culleredo, Izaskun García, presentó “un equipo de persoas preparadas, formadas, traballadoras, honradas e honestas que veñen á política a dar o mellor de si para, dunha vez por todas, xestionar os recursos que deben construír un concello mellor” y que aspira a conseguir un municipio “onde vivir, onde traballar e onde investir” tras 40 años de socialismo.

Mientras, Loli Silva, candidata popular por Oleiros, reivindicó la experiencia y renovación de su equipo y resumió todo ello en las plabras "ilusión y compromiso": “Queremos poñer ás persoas no centro de todas as decisións e facer de Oleiros un concello participativo, aberto e transparente en materia de xestión pública”.

Por último, Diana Piñeiro, candidata del PP a la Alcaldía de Cambre, se comprometió a modular su falta de experiencia con sus ganas de estar "onde faga falta": “Comprométome a estar onde faga falta para que a xente de Cambre se sinta orgullosa do seu concello. É certo que non temos experiencia, pero a ganas non nos gana ninguén”.