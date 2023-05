El reto de Alternativa está en un último mandato para García Seoane con mayoría absoluta

Las elecciones municipales del día 28 en Oleiros serán un ‘plebiscito’ sobre la gestión de Alternativa dos Veciños, en general, y de Ángel García Seoane, en particular. El reto al que se enfrenta el partido de la margarita es alcanzar una mayoría absoluta para que el actual regidor afronte su último (?) mandato con holgura a la hora de plantear mociones y cuestiones en las sesiones plenarias. Para el resto de formaciones, el desafío es precisamente el contrario: lograr que Alternativa no supere los diez asientos en el salón de la Casa Charry para obligarle a pactar acuerdos hasta 2017.

No es la política campo propicio para realizar apuestas pero puestos a aventurar, teniendo en cuenta episodios pretéritos que ahora no es cuestión enumerar, la balanza se decantaría por las aspiraciones de Alternativa. Las otras cinco formaciones que acuden a los comicios las encabezan oleirenses que, si hasta la fecha no eran ajenos al ámbito político (la líder del PSOE, Carmen Acuña, fue diputada autonómica, por poner un ejemplo), si carecen de la notoriedad, aureola y, como no, proyección mediática de García Seoane.

La competencia, no obstante, es posible. Los ‘talones de Aquiles’ de Alternativa se encuentran en los frecuentes encontronazos con el resto de administraciones, principalmente autonómicas y locales. Conocidos son los enfrentamientos dialécticos que el regidor mantiene con la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, o con sus homólogos de Cambre, Óscar García Patiño; Abegondo, José Antonio Santiso, y Culleredo, José Ramón Rioboo. Incluso hay quien apunta que tras la decisión de Arteixo de abandonar el Consorcio As Mariñas, se encuentran las desavenencias, manifestadas públicamente en los plenos de la Diputación, entre el regidor arteixán, Carlos Calvelo, y Seoane.

Estas polémicas provocan que varios partidos concurran a las elecciones del domingo, 28, enarbolando la bandera del entendimiento con las demás administraciones para lograr, por ejemplo, que la línea del bus urbano 1A vuelva a enlazar la playa de Santa Cristina con el centro de la ciudad coruñesa. Un servicio que este año ha quedado suspendido porque la Xunta reclama al Ayuntamiento que abone una deuda a una empresa de transportes que asegura sentirse dañada económicamente.



Comunismo



Otro de los ‘handicap’ de Alternativa, frecuentemente utilizado en su contra por algunas formaciones políticas, es su presunto comunismo. Es preciso aclarar que García Seoane, aunque militó durante su juventud en formaciones muy escoradas a la izquierda, siempre se declaró ‘castrista’. y que elección tras elección cosecha votos a diestra y siniestra.

Sin embargo, dos partidos que se presentan por primera vez en Oleiros llevan en sus programas como principales reclamos los de eliminar cualquier muestra de comunismo o castrismo el municipio. Especialmente la más que famosa estatua del Che Guevara. Son Vox y la menos conocida Soberanía Ciudadana.