El PSOE de Oleiros critica que el plan de movilidad local “costou 60.000 euros e está nun caixón”

La candidata del PSOE en Oleiros, Macu Acuña, denuncia que el plan de movilidad “encargado no seu día polo alcalde, cun custe de 60.000 euros, permanece esquecido nun caixón”. Acuña, acompañada del ingeniero de Caminos y candidato socialista en Carral, Pablo Couto, y del exconcejal de Urbanismo y Movilidad en A Coruña, Juan Díaz Villoslada, explicó en la EF Business School sus propuestas en este ámbito.



“A mobilidade é un asunto estratéxico para o desenvolvemento socioeconómico de Oleiros e foi destatendido durante todos estes anos polos gobernos de Ángel García Seoane”, dijo la alcaldable. “Seguimos circulando polas mesmas estradas hoxe, con 37.000 habitantes, que cando Oleiros tiña 10.000 habitantes”, comentó.



Macu Acuña subrayó que “non é normal que os veciños de Lorbé ou Dorneda non poidan ir aos cursos de formación en Os Regos por carecer dun bus interno cun horario axeitado, ou que os veciños de Iñás ou San Pedro non teñan transporte para ir ao centro de saúde ou para facer xestións nun concello que ten as oficinas diseminadas por todo o municipio”.

Sostenibilidad



La candidata socialista defiende “un verdadeiro modelo de mobilidade sostible” con medidas como la creación de un parque de bicicletas públicas o la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.



Además, quieren aumentar las plazas de estacionamiento para residentes en núcleos como Perillo, Santa Cristina, Santa Cruz o Mera, especialmente en la temporada estival.