El PSOE de Culleredo apela al BNG a que olvide "las relaciones personales" porque "el interés general está por encima"

El PSOE de Culleredo muestra su total disposición para asumir la encomienda de los vecinos y alcanzar el mejor acuerdo que saque adelante al Concello, después de que los resultados electorales de este domingo dejasen a la formación encabezada por José Ramón Rioboo sin mayoría absoluta. “La ciudadanía ha decidido una configuración de la corporación con una clara mayoría de fuerzas progresistas y ahora estamos en la obligación de entendernos”, explica Juan Carreira, secretario de Organización del PSOE de Culleredo.



El responsable socialista destaca que el PSOE y el BNG ya trabajaron en consenso en Culleredo cuando la ciudadanía así lo decidió en las urnas y “ya saben lo que es buscar los puntos en común y trabajar en favor del avance social”. Al respecto apela a que “el interés general está por encima de las relaciones personales”.



El socialista apunta que es “imprescindible” un Gobierno local que garantice el funcionamiento del ayuntamiento y evitar un bloqueo que a quien más perjudica es al vecino. Hay cuestiones inmediatas, como proyectos de obras o las fiestas, que requieren “una acción política sólida”.



El PSOE de Culleredo afirma que lo que no se puede admitir es que se utilice una inexistente situación judicial como excusa para no llegar a un acuerdo para la gobernabilidad del Concello. En este sentido, los socialistas recuerdan "que los casos de denuncias en la Fiscalía a los que se refirió el candidato nacionalista no afectaron a ningún concejal del equipo de gobierno ni por supuesto al alcalde. Por todo esto, esta casuística no puede servir como excusa, salvo que tenga algún otro tipo de acuerdo oculto".