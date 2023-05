El PSOE coruñés apuesta por mejorar las infraestructuras verdes

La candidata del PSOE a la Alcaldía de A Coruña, Inés Rey, presentó este martes las propueestas socialistas en materia medioambiental de cara al próximo mandato: “Escollemos o parque de Santa Margarida, un dos principais pulmóns da cidade, que no vindeiro mandato revitalizaremos xunto coas infraestruturas verdes da nosa cidade, San Diego, Parque Europa ou o Parque de Oza”, explicó durante el acto.

En él hizo hincapié en la mejora de la infraestructura verde atendiendo a los diferentes parques de la ciudad y destacó la apertura del Parque del Observatori, en el Agrado do Orzán, como una de las medidas clave del mandato: “Neste primeiro mandato desbloqueamos unha das demandas históricas dos veciños e veciñas da Agra do Orzán coa firma do convenio coa Aemet para a apertura dos terreos do Observatorio e será no vindeiro mandato cando o poderán disfrutrar os veciños xunto coa mellora de toda a contorna”, señaló.

Además, en materia medioambiental, los socialistas también proponen la creación de un plan de energías renovables y dar continuidad a las políticas medioambientales siguiendo la regla 3-30-300: “Queremos que

todos os cidadáns poidan ver polo menos 3 árbores desde a súa casa, que o 30% do seu barrio teña cobertura vexetal e contar cun parque a menos de 300 metros das súas vivendas e nese sentido manteremos a política de plantar cando menos mil árbores por ano na cidade, potenciando as variedades autóctonas”.