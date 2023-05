El PP de A Coruña propone una bajada del 10% del IBI para ayudar a las familias

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció esta mañana su compromiso a bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 10% para ayudar a las familias coruñesas en un momento en que muchas de ellas tienen dificultades para llegar a fin de mes por el incremento de la cesta de la compra y de los suministros, tal y como se puede hacer desde 2015 y "no hicieron ni Marea ni PSOE, que además lo subió un 3% nada más llegar al gobierno".

El candidato popular anunció esta medida durante su intervención en el debate con otros candidatos, al que no acudieron ni PSOE ni Marea, organizado por Ascega. Lorenzo explicó propuestas de su proyecto para conseguir que A Coruña vuelva a ser “una ciudad cómoda, limpia, segura, innovadora, con vivienda asequible, de oportunidades y, de forma especial, participativa para contar con la opinión de los coruñeses en la toma de decisiones”. “Sé que para hacerlo necesito un gobierno mayoritario porque si no, volverá a haber un pacto de perdedores y la ciudad no avanzará”, añadió.

En el primer bloque se abordó el funcionamiento de los servicios públicos y Miguel Lorenzo se comprometió, en primer lugar, “a tener un presupuesto aprobado el 1 de enero de cada año y sobre todo, a ejecutarlo. No se puede repetir que queden 180 millones de euros sin ejecutar para inversiones en los barrios como ha sucedido estos cuatro años de gobierno socialista”.

Además, el candidato popular adelantó medidas para volver a ser una ciudad segura, como recuperar la Policía de Barrio e incrementar los efectivos; un plan de choque para que los barrios vuelvan a estar limpios y con el mantenimiento adecuado; agilizar las licencias para que haya vivienda asequible o para que todos los edificios puedan contar con ascensor.

Respecto a medidas sociales, el segundo bloque del debate, Lorenzo recordó que en su etapa "como concejal de servicios sociales, entre 2011 y 2015, A Coruña fue la ciudad de Galicia que más invirtió en gasto social". Así ejemplificó: "Acabamos con las listas de espera en prestaciones sociales; pusimos 72 pisos en alquiler social, y se abrieron el que sigue siendo único centro de día municipal, en el Centro Boandanza, y el último centro cívico que se abrió, el de la Ciudad Vieja”.

En sus propuestas de ámbito social, el popular dijo que, de llegar a María Pita, aprobará los convenios municipales con las asociaciones y entidades, también las del ámbito sociosanitario, para que estén disponibles cada 1 de enero e incrementará sus cuantías; mejorará la atención del servicio de ayuda a domicilio, trabajará para lograr la inserción laboral además de la social, “y pondré en marcha medidas para ayudar a la clase media que tiene problemas para llegar a fin de mes como la bajada del Ibi un 10%”.

Por último, los participantes en el debate abordaron sus medidas relacionadas con empleo y emprendimiento. Miguel Lorenzo señaló que su objetivo es “convertir A Coruña en una ciudad atractiva para retener y captar talento y que no se tengan que ir de la ciudad, porque si la gente, sobre todo los jóvenes, se va o si no quieren venir, tampoco vendrá el dinero de posibles inversores nacionales o internacionales. Tenemos que dar herramientas a los emprendedores como agilidad en las licencias o ayudas para que inicien su actividad”.