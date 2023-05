El PP de A Coruña destinará ocho millones de euros a instalar ascensores en los edificios

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, impulsará una red de centros socioculturales para personas mayores, creándolos en los barrios en que no haya centros cívicos como Matogrande o Ensanche entre otros, para aumentar la oferta de programas preventivos y de promoción de la autonomía personal y de envejecimiento activo en los que se incluirá la prestación de servicios de podología. “También promoveremos un Plan de acción destinado a personas mayores que viven solas a través de programas de acompañamiento y socialización”, señala el popular.

"Queremos que A Coruña se incorpore a la Red de Ciudades Amigables con los Mayores de la OMS, para lo que impulsaremos la realización de un estudio de la situación actual de la ciudad en aspectos como entorno agradable y limpio, espacios verdes, zonas de descanso, aceras amigables, cruces peatonales seguros o accesibilidad, entre otros que nos permita desarrollar e implementar un Plan de acción, encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de nuestra ciudad”, destaca Lorenzo.

Entre sus propuestas también figuran ocho millones de euros para ayudar a las comunidades de vecinos a instalar ascensores en los edificios que no dispongan de este servicio básico y en aquellos en los que el ascensor no llegue hasta el portal. “Y pondremos en marcha un servicio municipal de lavandería a domicilio para personas mayores o con discapacidad, un servicio de reparto a domicilio en todos los mercados y mantendremos y ampliaremos los servicios actuales de talón restaurante, comida a domicilio y teleasistencia”, explica.

Lorenzo también asegura que todos los barrios de A Coruña dispondrán de parques biosaludables para personas mayores, “y establecemos la gratuidad del bus urbano para mayores de 65 años, crearemos una red de itinerarios peatonales prioritarios accesibles y los incorporaremos a la app municipal para fomentar la vida saludable en nuestros mayores”, propone.

Agra y Ventorrillo

Este viernes Miguel Lorenzo visitó el Agra do Orzán y O Ventorrillo, unos barrios para los que contempla más de una treintena de actuaciones urgentes. El Agra do Orzán contará con una Plan de mejora y renovación de espacios públicos, aceras y calles, mientras que entre los espacios objeto de humanización se encuentran la calle Barcelona, para reparación del pavimento, mobiliario urbano, iluminación y poda de los árboles; la accesibilidad en la calle Julia Minguillón; un plan de humanización la calle Agra do Orzán, y actuaciones de mejora Páramo, Gramela y Andrés Gaos.

Lorenzo incorporará al barrio el Parque del Observatorio, incluyendo parques infantiles con zona adaptada y parque biosaludable para personas mayores.

El popular reforzará la seguridad vial en todo el barrio, con especial atención a la Ronda de Outeiro, donde se acometerá la renovación y mantenimiento de los pasos de peatones; mejorará viales y aceras en las calles del Comercio, Villa de Cee y Aaiún, y también la accesibilidad con la instalación de escaleras mecánicas en el Paseo de los Puentes, facilitando la conexión entre barrios.

Respecto a las áreas de recreo y esparcimiento en O Ventorrillo acometerá la reforma integral del parte de la escuela infantil, ampliará el Parque Biosaludable, creará una nueva zona de calistenia para que los vecinos puedan hacer ejercicio y dotará a la zona de un área canina.

El candidato popular propone el acondicionamiento de varias calles con una nueva pavimentación como las de Monasterio de Bergondo, Antonio Pereira Ríos, Casas de Franco; urbanizar la calle Alfredo Tella, mejorar el alumbrado público en Jaime Hervada, construirá la acera desde A Silva hasta la parada de bus y creará un carril bici desde Penamoa hasta el Ágora.

También contempla acondicionar las zonas verdes y ajardinadas, acometer sendos planes de poda en la Plaza Salvador de Madariaga y en las Casas de Franco, y mejorar la seguridad vial en el cruce de las calles Monasterio de Caaveiro y Peñamaría de Llano, así como con la colocación de distintos pasos de peatones elevados en diversos puntos.

La mejora de los senderos peatonales, especialmente el que une O Ventorrillo con Bens; la pavimentación de los caminos de Cances, dotándolos de alumbrado público; la rehabilitación de del entorno de la fuente y la limpieza y mantenimiento de fincas serán otras de las medidas urgentes que Miguel Lorenzo acometerá en esta zona de llegar a María Pita.