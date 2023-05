La movilidad y el puerto suben la tensión en el debate de El Ideal Gallego

Los candidatos a la Alcaldía de A Coruña Miguel Lorenzo, Inés Rey, Xan Xove, Francisco Jorquera y José Manuel Sande llegaron a Palexco pasadas las 17.30 horas dispuestos a presentar sus propuestas para la ciudad en el debate final antes de las elecciones de este domingo. Organizado por El Ideal Gallego y moderado por la subdirectora del periódico, Paola Feal, el último encuentro cara a cara entre los aspirantes al bastón de mando no fue todo lo calmado que se podría esperar después de catorce días de intensa campaña.



La movilidad, el puerto y la seguridad ciudadana protagonizaron los principales enfrentamientos, liderados por la alcaldesa, Inés Rey, y el cabeza de lista del PP, Miguel Lorenzo. “La ciudad está mejor que hace cuatro años. Solo nosotros tenemos un modelo de progreso sólido y confiable”, comenzaba su intervención la regidora municipal, una afirmación que el popular desmentía al hacer referencia a la falta de “liderazgo” durante estos cuatro años de mandato.



Ante las 450 medidas que asegura tener el Partido Popular, Rey tiró de gestión y enumeró las actuaciones llevadas a cabo hacia una ciudad “más amable, más humana y más sostenible, más verde y menos gris”: “Hemos iniciado el modelo de humanización y actuado en más de treinta calles y plazas, apostando por la movilidad sostenible con el servicio de BiciCoruña, con más de 9.000 usos diarios y 45 estaciones que se ampliarán hasta las noventa”. La socialista también recordó la mejora de la calidad de vida en los barrios con la recuperación de 55.000 metros cuadrados y la puesta en marcha de la ronda peatonal de 3,5 kilómetros. Todo ello, señaló, ante las “posiciones inmovilistas de los que se oponen al avance y futuro de la ciudad”.

Transporte público



El debate sobre la movilidad avanzó hacia las propuestas que buscan crear una empresa pública de transporte sustituya a Tranvías Coruña, cuya concesión finaliza el próximo año. “Estamos diante dunha gran oportunidade. En 2024 remata a concesión de Tranvías e queremos que se melloren os horarios das liñas e ter máis conexións entre os barrios”, dijo el candidato de la Marea Atlántica, quien apuesta también por aparcamientos disuasorios ante la ampliación de Alfonso Molina.



Sobre la municipalización del bus, Lorenzo y Xove tuvieron un pequeño enfrentamiento cuando el popular dijo que es algo “imposible” de llevar a cabo. “No engañemos a los ciudadanos. Apostamos por un plan integral, pero si una ciudad más verde es Alcalde Marchesi, mal vamos. Si más humana son los Cantones, mal vamos. Se ha hecho una política de parcheo”, subrayó.



El cabeza de lista del BNG, Francisco Jorquera, apuesta por un “novo modelo de mobilidade que fomente o uso do transporte público, reformando o horario do bus, intensificando frecuencias y que conecten mellor os barrios entre sí e tamén cos hospitais”. Los barrios, comentó, tienen que ser el centro de las políticas de la ciudad. Por su parte, el aspirante de Por Coruña, José Manuel Sande, explicó que A Coruña “precisa dunha renovación das liñas do bus. Debe estudarse a municipalización desde servicios e propoñemos a súa extensión”. Rey, por su parte, recordó el “esfuerzo” que se ha hecho por lograr los descuentos en el transporte público.

Vivienda



En cuanto a la vivienda, mientras Jorquera denunció el problema social “de primeiro orde” y apostó por incrementar las ayudas a la rehabilitación y regular los pisos turísticos. “Imos chegar a fin de mandato sen que haxa ningunha vivenda pública da Xunta entregada”, expresó. Xove recordó que “levamos advertindo catro anos y agora A Coruña é a cidade máis cara de Galicia para vivir. Necesitamos plans urxentes”.

Lorenzo le preguntó a Rey sobre el parque municipal de vivienda: “¿Dónde está?”, indicó, a la vez que acusó a la Marea de que su proyecto sobre este ámbito “terminó en el juzgado”. Xove no tardó en recalcar que “salimos absoltos” y manifestó que las competencias sobre vivienda las tiene la Xunta. Sande no solo propuso un plan de vivienda y la regulación de las viviendas vacacionales, sino que también se mostró a favor de recuperar los inmuebles vacíos y un nuevo PXOM.

Puerto



La deuda del Puerto y el futuro de la fachada marítima fueron los siguientes asuntos a debatir. No sin antes presenciar un cruce de reproches entre Lorenzo y Jorquera. El primero le dijo que tiene “un techo electoral”, y el segundo respondió: “Iso do teito eleitoral escoiteino antes das últimas autonómicas”. Rey continuó diciendo que no acudía a un “debate de señores enfadados”.



El candidato del BNG propuso un consorcio de todas las administraciones y “esixir a condonación da débeda do Porto”. El popular afirmó que Inés Rey “no es de fiar” por haber roto “unilateralmente” el acuerdo sobre el Puerto, unas palabras que la alcaldesa no tardó en reprochar: “No se enteró de que el presidente de la Autoridad Portuaria dijo que ya no era necesario”.

Sobre economía y servicios, Rey afirmó que su Gobierno ha estado con el comercio y los mercados, “pioneros en sacar adelante los planes Presco” y Jorquera señaló que “o Presco foi unha boa iniciativa pero lembra que foi grazas á colaboración de todos os partidos políticos”. Sande habló de comercio justo y cooperativismo frente a las grandes superficies y Xove recordó que, cuando llegó a la Marea, puso en marcha “unha renda social municipal, sen esperar que veña outra administración a arranxar os problemas”. Lorenzo sentenció: “De cultura y deportes voy a hablar muy poco: no hay Concejalía de Cultura, no hay Concejalía de Deportes”.