Moinelo (Ciudadanos A Coruña): “Mónica Martínez fue una gran edil de Deportes pero no se portó bien éticamente”

La Asociación de la Prensa de A Coruña continuó este martes con los encuentros informativos con los diferentes candidatos a la Alcaldía de la ciudad. Las citas, que se organizan en colaboración con el NH Collection Finisterre, colaborador de la entidad, contaron hoy con la presencia de Manuel Moinelo, candidato de Ciudadanos.

Moinelo, que lleva a gala ser el más veterano de los cabezas de lista en A Coruña, reconoce que las encuestas no les son favorables pero que quieren “luchar hasta el último momento”. “Yo estoy aquí porque lo tenemos complicado; si las encuestas dieran otro resultado se habría apuntado otro paracaidista”, afirma.

Moinelo, al que le sorprende encontrarse como “político gallego” en Wikipedia, se define como un candidato “atípico”. “Igual no soy un chollo para los titulares”, reconoce, porque su campaña gira en torno al respeto, “algo fundamental para dialogar”. Por eso su eslogan es “respeto, diálogo y consenso”. En su opinión, está claro que “las 27 personas que formarán parte de la corporación municipal están de acuerdo en luchar por la ciudad” por lo que deberían llegar a acuerdos, independientemente de las siglas y de si pactar es “políticamente correcto o no”.

Reconoce que haber dejado pasar la oportunidad de formar gobierno de centro izquierda con el PSOE les ha pasado factura. “Los españoles no nos perdonaron eso”, admite. Sobre la repercusión que pueda tener en esta campaña lo sucedido con la candidata a las pasadas elecciones municipales por Ciudadanos, Mónica Martínez, que acabaría dejando el partido y pasando al Gobierno con el PSOE, Moinelo cree que parte del problema en el pasado fue contar con personas que no estaban afiliadas, “paracaidistas” que, en muchos casos, se han ido al PP. “Yo creo que fue una gran concejala de Deportes y la valoro profesionalmente pero creo que no se comportó bien éticamente”, comenta.

En cuanto a la campaña, admite que tener “veinte veces menos presupuesto” que los grandes limita mucho las acciones, aunque su sede, ubicada en el paseo de O Parrote, en un inmueble tan singular como es el edificio Molina, es una de las más visibles de la ciudad.

Los desayunos informativos de la APC continuarán mañana, miércoles 10, con la candidata de Vox, Eva María Castro. El jueves 11 estará José María Paz Gago, que se presenta por Alternativa dos Veciños, y cerrará la primera semana el viernes 12, el candidato de Por Coruña, José Manuel Sande.

El lunes 15 de mayo compartirá desayuno con los periodistas el candidato del PP, Miguel Lorenzo, mientras que el martes 16 les acompañará como representante del BNG Avia Veira. El día 17 llegará el turno de Xan Xove, de Marea Atlántica, y cerrará los desayunos la candidata del PSOE, Inés Rey.