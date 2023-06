Miguel Lorenzo: “Si mi partido lo apoya, volveré a presentarme a las elecciones”

El popular Miguel Lorenzo fue el candidato más votado en las elecciones municipales del pasado domingo, 28 de mayo. La posibilidad de gobernar parece lejana, pero esta idea no se va de su mente.

Ya en frío, ¿cómo valora el resultado del domingo?

Lo valoro positivamente. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Hemos subido mucho el número de votos y de concejales. Mi objetivo era conseguir catorce y fueron doce, pero hemos ganado y es con lo que me quedo.

¿Sigue pensando que es posible que pueda gobernar?

Hasta que sea la elección el día 17 me postulo para alcalde porque fui el más votado de todos los partidos. La mayoría de los coruñeses han querido un alcalde del Partido Popular, no un socialista o del Bloque. Cada uno tiene un proyecto de ciudad, pero mi pregunta es cuál de esos dos proyectos de ciudad se va a aplicar si gobierna uno con el otro.

El lunes adelantó que mantendría una conversación con Francisco Jorquera para pedir que le permitiese ser alcalde. ¿Han hablado?

Jorquera me llamó para felicitarme por la victoria y nos hemos encontrado, pero no ha habido conversación seria. No nos hemos sentado para tratar la posibilidad de que yo sea alcalde.

¿Pero lo va a intentar?

Hasta el último momento. Es mi obligación y mi responsabilidad.

En las anteriores municipales Beatriz Mato llegó incluso a plantearse una coalición con el PSOE. ¿Descarta la idea?

Yo soy la lista más votada, por lo que, en todo caso, tendría que ser el PSOE conmigo, no yo con el PSOE. Si me quiere apoyar, me sentaría con ellos. Si Inés quiere sentarse conmigo y quiere que gobierne la lista más votada, se hablará. Pero vamos a ser realistas, los tiros no van por ahí.

Pide que se respete la lista más votada. Feijóo, también. Sin embargo, en Extremadura o Canarias, el PP busca pactos para gobernar sin haber ganado.

La regla tiene que ser para todos e igual para todos. Lo que no puede ser es que unas veces sí y otras no. Lo que Feijóo dice es que todos tenemos que ponernos de acuerdo.

¿A qué achaca el aumento de la abstención este año?

La abstención fue mucho más de la izquierda. Nosotros hemos subido 6.000 votos, el PSOE ha perdido 1.400, sin embargo el PSOE tiene dos concejales más y yo con 6.000 votos más, tengo tres. El sistema es así. Es la realidad y tenemos que aceptarla. Donde más se abstuvo la gente es donde se votaba a la izquierda, la gente está muy desilusionada con el PSOE.

Ha sido muy crítico con la gestión de Inés Rey en los barrios, ¿esperaba que consiguiese menos votos?

No es que me imaginase un mayor desplome, pero por pequeñas circunstancias el desplome no fue mayor. No entraron Podemos ni Vox y hay muchos votos que se perdieron y no sumaron. Si hubiesen entrado otros partidos que estuvieron a punto, como la Marea, el resultado habría sido distinto.

¿Cómo ve la caída de la Marea Atlántica?

La Marea fue una gran desilusión. Vendía mucha emoción en su momento. Fue capaz de emocionar pero, sobre todo, desilusionó en estos ocho años. Hay mucho desencanto en su electorado.

¿Seguirá los cuatro años en la oposición?

Sí. Es pronto para decirlo pero me postulo en un futuro como alcalde. Si mi partido lo apoya, volveré a presentarme a las elecciones. Todo lo que empiezo, lo termino. Haré una oposición leal, fiscalizadora de la labor del Gobierno y siempre mirando los intereses de Coruña y los coruñeses.

Centró parte de su campaña en denunciar los problemas en barrios como Os Mallos. Allí volvió a ganar Inés Rey.

Igual nuestro mensaje no llegó. Tengo que hacer un análisis porque desconozco los motivos. Era un barrio muy enfadado con el PSOE. El gran fallo de este Gobierno fue el abandono de los barrios.

¿Cuáles son las mayores urgencias a partir de ahora?

Los barrios y las grandes infraestructuras. Hay que preocuparse de las aceras, calzadas, ascensores, jardines, suciedad seguridad, etc. Después de ocho años hay que actuar en los barrios.

¿Será fácil hacer una oposición con dos partidos de izquierda?

El PP es un partido de gobierno. Vamos a apoyar lo mejor para la ciudad, como hemos hecho antes. No me enfrento por un tema ideológico como hacen otros.

El PP critica que las elecciones generales sean en verano. En 2020, Feijóo pospuso las autonómicas para el 12 de julio.

Lo critica toda la sociedad. En este país todo el mundo veranea del 15 de julio al 15 de agosto. Una cosa es Galicia y otra cosa son las nacionales.