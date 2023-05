Miguel Lorenzo | “La gente está quemada, quiere un cambio, gobiernos fuertes que cumplan y que presupuesten ”

El veterano político Miguel Lorenzo Torres (Pontevedra, 1961) está dispuesto a asaltar María Pita y lograr la misma gesta que consiguió en su día Carlos Negreira; la mayoría absoluta de 14 concejales que necesita para gobernar en solitario. Después de ocho años de gobiernos en minoría, confía en que los coruñeses desean regresar a la estabilidad.

¿Cómo se encuentra de ánimos en esta recta final?

Muy optimistas y con mucha fuerza, porque estamos todo el día en la calle, y lo que me transmite la ciudadanía es muy positivo.



¿Piensa todo el rato en ese número de 14 concejales que precisa para alcanzar la mayoría absoluta?

No, yo ya pienso en el 15.

¿No es demasiado optimista?

No, hay que ser ambicioso. Si quieres ser ambicioso con la ciudad, tienes que ser ambicioso contigo mismo, y tengo un proyecto tan extraordinario que ¿por qué no?.



Bueno, en principio, las encuestas le dan a usted como ganador.

A mí no me llega con ganar, yo quiero gobernar. Si no gobierno, gobierna un tripartito, tres partidos distintos con ideas distintas, y eso es lo peor que le puede pasar. Tengo que gobernar.

¿Qué es lo que más le comenta la gente en la calle?

Que quiere cambio. Y cercanía.

¿Inés Rey no ha sido lo suficientemente cercana?

No estuvo en la calle. Eso lo dirá todo el mundo al que pregunte en todos los barrios: “Por aquí nunca vino”.

Si usted llega a alcalde, también estará ocupado, no podrá ir a todas partes.

Un alcalde –yo lo digo siempre– tiene que estar en la calle. Claro que estás ocupado, pero hay horas para todo.

Aún existe una gran cantidad de voto desmovilizado.

Esta última semana va a ser decisiva. Yo creo que la gente sabe a quién no va a votar, Ahora va a decidir a quién va a votar, y como hay mucho traslado de voto, eso es lo que va a decidir estas elecciones.



Pero la mayor parte de ese traslado de voto se produce a la izquierda del PSOE (BNG, Marea, Izquierda Unida ¿No es así?

Yo absorbo voto de todo el mundo porque en política municipal no cuentan tanto las siglas, sino tu forma de ser, y tu forma de gobernar. Y tu proyecto. Yo tengo uno y creo que la gente sabe que lo voy a cumplir.

Como Francisco Vázquez, que podía captar voto de la derecha, siendo del PSOE.

(Ríe) Si yo me comparara a un personaje de la talla política de Francisco Vázquez, pecaría de soberbia. Pero me muevo en ambientes de ideología distinta a la mía, y me aprecian. Como la gente vota a la persona y trayectoria, creo que gente de izquierdas, que votaría izquierdas en las municipales, va a votar a Miguel Lorenzo. En política municipal, la persona influye mucho. .



Si consiguiera mayoría absoluta y tuviera las manos libres ¿Qué haría primero?

Lo primero que hay que hacer es intentar sacar un presupuesto, donde haya una gran inversión para los barrios. Es esencial que se invierta en los barrios y un plan de choque.



¿Por qué?

Porque están hechos un desastre, porque las calzadas están rotas, porque las aceran están rotas, porque no hay equipamiento, porque no están limpios, porque o hay seguridad. La gente está cansada.

¿No había presupuesto destinado a los barrios?

El problema del presupuesto es que no se ejecuta. No tenemos que olvidar que en cuatro años hay 180 millones de euros o ejecutados en inversiones a los barrios. Es importante un gobierno sólido y fuerte y no como estos años, que no supieron gestionar.

Es más difícil ejecutar el presupuesto cuando hay que negociarlo con la oposición, y no se aprueba hasta finales del primer trimestre del año.

Precisamente, el primer problema es por qué no se tiene el presupuesto listo el uno de enero. Eso es a lo que nos llevan los bipartitos y los tripartitos: a que no haya presupuesto. Y segundo, una vez que se aprueba, no se ejecuta. Ese es el motivo de que los barrios estén así.



De ganar, recibiría en herencia algunos temas. La fachada atlántica, por ejemplo.

Por desgracia, yo no recibo ninguna herencia. Solo deudas, incumplimientos, años de atrasos y falta de inversiones.



Hay infraestructuras importantes, como la ampliación de Alfonso Molina, que se han licitado.

(Ríe) Perdone, que después de diez años en vísperas de elecciones nos anuncie que el Consejo de Ministros va a licitar Alfonso Molina es reírse de los coruñeses, y una falta de respeto. Hace ocho años ya estaba presupuestado. En octubre licitaron la Intermodal ¿Ha visto al primer obrero?

También está la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en Méndez Núñez.

Hay unos compromisos por parte de la alcaldesa que no se están cumpliendo porque tenían que ir ligados al presupuesto y no hay presupuesto.

Mencionó a su equipo ¿Cuál es su punto de vista sobre el liderazgo, comparándolo con el de la alcaldesa?

Cuando tengo un equipo, confío en él y le dejo trabajar. A mí me hace gracia que la alcaldesa hable de feminismo y a las mujeres que lleve en su equipo no les deje hablar, y a alguna le tapó la boca. A las mujeres no les dio un papel relevante.

Ha prometido tolerancia cero con la okupación.

Yo me comprometo a convocar cien plazas de Policía Local y a pedir más Policía Nacional. Los otros partidos no van por los barrios. Si fueran como voy yo y los vecinos te fueran señalando los edificios y los problemas que causan y las drogas, se darían cuenta de que la gente está preocupada, pero se quedan en los despachos. Por eso la gente está quemada. Quiere un cambio, gobiernos fuertes, que cumplan, que tengan presupuesto, que ejecuten ese presupuesto, y que no les falten al respeto.

¿A qué se refiere?

Cuando un ciudadano tiene un problema todos los días para aparcar y está media hora dando vueltas porque no puede pagar un garaje, no se puede decir que “si tiene una vaca, será porque tiene una establo”. Hay que tener empatía y dar una solución. Esa frase te dice la soberbia que existe. La plaza la tiene quien la puede pagar.

Pero el PP también ha peatonalizado. La Marina, por ejemplo.

No estamos hablando de peatonalización, sino de los problemas ciudadanos y de cómo se les contestas. Cuando peatonalices, no crees en un problema, ofrece una solución. Si quito cien plazas, tendré que dar una solución para esas cien plazas. No se puede hacer a boleo, con estas políticas de parcheo.

Sobre el tema de la fachada atlántica, no se llegó a un acuerdo pero se abrieron los muelles.

Tenemos una alcaldesa que no cumple su palabra. Lo que se ha abierto, lo hizo el Puerto, y somos los coruñeses los que tenemos que decidir el futuro. Lo que ocurrió es que la Marea le hizo oposición al PSOE.

Usted propone soterrar la avenida del Puerto.

Sí, el proyecto es unir el puerto a la ciudad para llevar los jardines al mar, y el tráfico saldrá por la plaza de Ourense, una zona muy grande de esparcimiento para actividades culturales. Abrir el Puerto a los jardines.

¿Cuál es el futuro de San Diego?

Lo decidiremos en su momento, entre todos. Allí hay una estación de tren que podemos emplear para la movilidad de cercanías. Pero no soy yo solo quien tiene que decidirlo.

¿Cómo se solucionará el problema de la vivienda?

Cuando era concejal de Servicios Sociales, pusimos en alquiler social 74 viviendas. Ningún gobierno después igualó esa cifra. A mí no me pueden dar lecciones e lo que es política social de vivienda. Es un problema porque están expulsando a los jóvenes de la ciudad, pero las soluciones no son las que está dando el Gobierno central, puramente electoralistas, como dar edificios de la Sareb, que son esqueletos ¿Dónde están? ¿De qué estamos hablando, de un proyecto que anunciamos hoy y que se cumplirá dentro de cuatro años, como mínimo?

¿Cree que hay que regularizar?

Estoy de acuerdo en que no sentemos todos y cómo vamos a resolver los problemas, entre ellos los pisos turísticos, que pueden ser un problema para alguna gente. Todo es cuestión de voluntad, la cercanía esta por encima de las siglas. Pero el problema es por qué la gente tiene miedo de alquilar un piso,



Usted habla de volver al bipartidismo, de mayorías absolutas ¿Eso no es cosa del pasado?

Eso lo decidirán las urnas. Si tengo mayoría absoluta o si hay un tripartito. Es la realidad en la que nos movemos.