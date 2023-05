Miguel Lorenzo creará 100 plazas públicas de atención diurna a personas dependientes

El candidato del PP a a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, acompañado por la vicesecretaria de Estudios del PP nacional, Carmen Navarro, mantuvo un encuentro con las entidades sociales de la ciudad para explicarles “cómo vamos a lograr que A Coruña sea una ciudad con corazón. Tenemos una fantástica red de entidades sociosanitarias y solo tenemos que estar a su altura desde el gobierno municipal. Este será uno de los ejes fundamentales de nuestro proyecto de ciudad A Coruña 2030 para lograr que las personas vulnerables puedan salir adelante”.

“He sido concejal de Servicios Sociales de 2011 a 2015. En una situación difícil, como la que está pasando ahora, con un crecimiento importante de personas que están pasándolo muy mal, pudimos destinar 61 millones a 70 programas sociales, convirtiendo A Coruña en la ciudad que más invirtió en gasto social en aquel momento”, recordó.

En el proyecto de ciudad A Coruña 2030, cuatro de cada diez medidas están dirigidas a blindar el corazón de la ciudad. “No me quiero olvidar de otra cuestión muy importante. Cuando sea alcalde, el presupuesto municipal estará aprobado el 1 de enero y se podrá contar con los recursos económicos de los convenios y subvenciones a principios de año. No es de recibo lo que ha pasado estos cuatro años. Hoy es 25 de mayo y muchos no habéis recibido el dinero que necesitáis para poder atender a las personas que necesitan vuestra ayuda”, destacó Lorenzo.

El candidato hizo un resumen de las 170 medidas que van a blindar el gasto social y la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión, la integración y cuidar especialmente a nuestros mayores. “Hoy volvemos a apostar por un eje estratégico que incida en las medidas de protección y ayuda a las personas y colectivos vulnerables, para lograr que A Coruña sea una ciudad con corazón que favorezca la cohesión social, el cuidado de los espacios públicos y la sostenibilidad”.

En A Coruña hay cerca de 44.500 personas mayores de 70 años y muchas viven solas, dijo.” Todos los días vemos casos de personas que tienen caídas en sus domicilios o que necesitan asistencia para poder realizar labores básicas. Tenemos que estar a su lado y cuando sea alcalde será una de mis prioridades”, señaló el candidato popular.