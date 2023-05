María Barral | “Tomo nota del resultado, y creo que de los reveses se aprende”

“Estamos supercontentas despois de acadar un resultado histórico”, resume Amelia Sánchez, candidata del BNG a la Alcaldía de Betanzos. Los nacionalistas pasaron de uno a tres concejales tras superar los 1400 votos, más del doble que en 2019. Unos resultados “aos que hai que darlle a lectura que hai que darlle, e son moi positivos, quedamos a nada do cuarto” Consultada sobre un acuerdo con el PSOE, la aspirante insiste en que será la asamblea la que decida y que, como cabeza de lista, “agora mesmo non podo descartar nada” y que su primer objetivo será “non defraudar á xente”. En este sentido, “non vou adiantar absolutamente nada ata que non fale a asamblea, que será canto antes, en canto celebremos a comarcal xa se convocará”. En cuanto a un posible contacto con María Barral, aseguró que, de momento, “só o protocolario da noite electoral”