La Marea quiere renovar la movilidad en A Grela: transporte público, parking disuasorio y senda peatonal

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, se reunió con la presidenta de la Asociación Empresarial de Agrela, Teresa Firvida, para conocer la situación actual de la zona y sus necesidades. Con ella se comprometió a renovar la movilidad en el polígono, en el que trabajan más de 20.000 personas en 550 empresas.



“Temos que combinar transporte público, percorridos seguros a pé e aparcamentos disuasorios para facilitar o acceso da clientela. Farémolo a partir de 2024, tras o remate da concesión do bus, e cunha nova empresa municipal de transportes que traballe man a man coa entidade xestora de Agrela”, explica Xove.

Al respecto, señala que A Grela ya no puede considerarse un polígono industrial, sino que con los años ha derivado hacia el sector terciario y su perfil es el de un parque empresarial que lidan con un barrio residencial. "As necesidades de mobilidade son moi distintas do que eran en 1963, cando se creou, e imos darlles resposta a partir do 28 de maio, desde o goberno da Coruña”, resume.

Xove apostó por garantizar recorridos seguros, espacios verdes y una conexión más "permeable" con la avenida de Finisterre, la ronda de Outeiro y la avenida de Arteixo, facilitando moverse a pie o en bicicleta por su interior. Además, como infraestructura que recibe cada día a millares de personas de municipios vecinos, sobre todo, de Cambre, Culleredo y Arteixo, abogó por una planificación del transporte público interurbano y sus conexiones.