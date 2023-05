La Marea se compromete a mejorar el tiempo de espera en los servicios sociales de A Coruña

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, se compromete a reforzar los servicios sociales y aumentar un 20% la inversión en el departamento coruñés. Así, recordó que "no mandato da Marea Atlántica, A Coruña chegou, por primeira vez, a ser a cidade con maior investimento social de Galicia (105,94 euros por habitante), pero co PSOE produciuse un retroceso importante, segundo nos trasladan todas as entidades coas que falamos nos últimos meses”.

En este sentido, desde la formación señalaron que la lista de espera aumentó un 55% y los tiempos de tramitación de la renta social se pueden demorar hasta un año. Frente a esta situación "desde a Marea Atlántica reforzaremos o persoal e os recursos de Servizos Sociais. E melloraremos a Renda Social Municipal e as axudas de emerxencia para reducir os prazos de tramitación, ampliar a súa cobertura e facelas compatibles co Ingreso Mínimo Vital".

“Tamén traballaremos para eliminar a fenda dixital no trato coa administración, para que ninguén quede atrás por non ter recursos tecnolóxicos”, destacó Xove, que criticó que haya personas en situación de emergencia que no puedan acceder a las prestaciones municipales por no tener teléfono móvil o acceso a internet.

En paralelo la Marea también se compromete a crear un bono destinado al pequeño comercio que permita llenar la cesta de la compra con productos básicos a un precio razonable, “facendo da tenda do barrio unha aliada contra a inflación”.