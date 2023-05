La Marea Atlántica recuperará el plan del Gobierno de Ferreiro para cambiar las rutas del bus urbano

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, se comprometió a impulsar en el primer año de mandato un nuevo mapa de líneas de autobús "que se adapte ao que necesita a cidade de hoxe, tras case 40 anos sen renovación significativas do servizo. Será un mapa máis eficiente, intuitivo e

fiable, que sirva para reducir as frecuencias e facilitar o uso do transporte público como alternativa ao coche privado. Mellorando a cobertura en todos os barrios e nos grandes nodos de actividade, coma o campus, os polígonos industriais e os centros sanitarios".

Xove explicó que “é viable facelo porque xa temos traballo adiantado. Retomaremos o proceso participativo que comezou co goberno de Xulio Ferreiro, da man de Daniel Díaz Grandío, e que Inés Rey gardou nun caixón. Aí xa temos recollidas moitas das necesidades da veciñanza, será cuestión de actualizalo e pode estar listo antes de que remate a concesión á Compañía de Tranvías, en 2024, para poder implantar o novo mapa xa cunha empresa pública de transportes”.

El candidato también se reafirmó en su compromiso para crear una nueva empresa de transportes, 100% pública e intermodal. Sería una empresa, explica, que gestionaría el bus, pero también BiciCoruña y los aparcamientos a medida que terminen su concesión.