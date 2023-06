La Marea Atlántica culpa a Podemos y EU de haberse quedado todos fuera del Ayuntamiento de A Coruña

"Foi un domingo negro. Ninguén agardaba un castigo tan duro ao conxunto das forzas progresistas. Nin sequera as enquisas máis agoireiras". Así inicia la Marea Atlántica el comunicado en el que hacen balance del resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que el partido quedó fuera de María Pita al no lograr el 5% mínimo para obtener representación.

Tras repasar el duro revés general para los "espazos do cambio", como la pérdida de Barcelona o las mayorías absolutas del PP en ciudades como Valencia, Zaragoza, Oviedo o Cádiz, y felicitarse por los escasos éxitos en Galicia representados por Sadamaioría y Rianxo en Común, la Marea Atlántica asume sus errores y, uno de los más importantes, la escisión de la izquierda rupturista en A Coruña.

De hecho, asumen que haber dejado que Podemos y Esquerda Unida dejasen la Marea Atlántica y se presentase en solitario dentro de la coalición Por Coruña encabezada por José Manuel Sande, explica gran parte del fracaso de ambas formaciones. Una situación de la que hacen autocrítica, aunque lanzando también puñales al proyecto alternativo de Sande.

"Nos últimos anos démoslle á cidadanía demasiados motivos para a desafección. Tras o duro golpe de 2019, coa perda do goberno municipal e a marcha de Xulio Ferreiro, tocaba concentrar as enerxías en fortalecer o proxecto e darlle o relevo a un novo equipo que puidese afrontar con garantías as eleccións de 2023. Porén, non fomos quen de evitar que Esquerda Unida e Podemos abandonasen o espazo, alentasen un doloroso caso de transfuguismo e mermasen o noso grupo municipal en María Pita. Ese descrédito, en última instancia, non favoreceu a ninguén. A ruptura do espazo de confluencia volveu ser protagonista neste 28 de maio. As forzas que abandonaran a Marea Atlántica impulsaron unha candidatura alternativa e, mentres reclamaban a unidade, fixeron da crítica ao noso proxecto un dos seus principais argumentos electorais. Salvo que o obxectivo fose a destrución mutua, o empeño foi inútil: tampouco obtiveron representación. Pero ao que sen dúbida contribuíron foi a acelerar un descrédito e a xerar unha confusión que tampouco soubemos evitar", señalan.

Pero no solo aparece la autocrítica (y crítica) sobre la propia conformación del partido, sino que la Marea Atlántica también se refiere al fracaso que supuso su campaña "próxima, alegre e de barrio", en el que quisieron centrarse en A Coruña "fronte a quen se empeñou en impoñer un marco estatal que só beneficiaba a dereita".

Además consideran que la tarea que realizaron de "oposición constructiva" frente al Gobierno local encabezado por Inés Rey y el PSOE no fue "o máis rendible politicamente, pero pensabamos que era o mellor para A Coruña".

Para finalizar, señalan que la Coordinadora de la Marea Atlántica asume toda la responsabilidad de los resultados electorales, que se evaluarán en una jornada de reflexión y debate en el local de la formación el sábado, 10 de junio, de 10.00 a 14.00. En esta reunión, a la que están llamadas las personas que firmaron el manifiesto de la Marea, se determinará el nuevo rumbo que tome el partido.