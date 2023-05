La Marea Atlántica aplicará la Ley de Vivienda para regular el mercado

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, presentó este jueves su programa completo, anunciado que aplicará la nueva Ley de Vivienda en A Coruña para incorporar al plan urbanístico la obligación de que el 50% de la reserva de la vivienda protegida se destine a alquileres asequibles. “Do mesmo xeito que na regulación do mercado do aluguer, temos a vontade de aproveitar ao máximo os mecanismos da normativa que se aprobou onte definitivamente. Tamén aplicaremos, por fin, o recargo do IBI ás vivendas baleiras, que xa fora aprobado por Xulio Ferreiro, pero non tivo ata agora marco normativo. Xa sabemos que o PP vai estar en contra e porá problemas desde a Xunta, por iso na Coruña precisamos un goberno valente, capaz de plantar cara, algo que só pode garantirse se está a Marea Atlántica”, señaló.

Xove hizo este anuncio desde una de las parcelas municipales de Xuxán, donde tiene la intenicón de facilitar la construcción de 250 viviendas públicas en régimen de alquiler social en los 7.700 metros cuadrados de suelo de los que dispone el Ayuntamiento. "Cincuenta destas vivendas corresponden ao edificio que xa debía ter comezado neste mandato, e que foi planificado por Xulio Ferreiro como parte do acordo que fixo posible resolver o desastre do edificio Conde Fenosa. E o resto, xurdirán dunha combinación de promoción directa por parte do concello e cesións a cooperativas sen ánimo de lucro. Temos recursos, temos solo e

temos a obriga de facer todo o posible para resolver o problema da vivenda. Xusto o que Inés Rey non fixo en catro anos, por iso precisamos un novo escenario no goberno local a partir deste 28 de maio”, argumentó.

En las medidas de su programa se hace también hincapié en la movilidad, la transición energética justa, la lucha contra la emergencia climática, el feminismo, la igualdad, los cuidados, la salud mental, la participación ciudadana y el equilibrio territorial entre los barrios.