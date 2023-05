Manuela García: “Han hecho canina la playa de Bens solo para engañar a los ciudadanos”

Manuela García López trabaja en el Chuac y encabeza la candidatura del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma). Con numerosas acciones en beneficio de los animales a sus espaldas, espera ofrecer una alternativa más amable el 28 de mayo.

¿Qué aspiraciones tiene?

Construir A Coruña tal y como su ciudadanía se lo merece. Una ciudad próspera, verde, amable y empática, tanto con sus personas, su medio ambiente y sus animales. Necesitamos que el día 28 las urnas estén repletas de votos de ilusión, de esperanza y de ganas de hacer de esta la ciudad que todos merecemos.

¿Cuáles son sus propuestas?

Se sostienen sobre tres pilares, que son las personas, el medio ambiente y los animales. Queremos más zonas verdes, una peatonalización a la altura de las necesidades de las personas y urge poner solución al problema habitacional. Queremos también un transporte público sostenible, eficiente y económico; que nuestra ciudad no tenga barreras de ningún tipo y que abrace nuestra diversidad. Además, que se con las colonias felinas, protectoras, los voluntarios y con los animales desamparados.



¿Cómo se hace una ciudad más amable?

Nuestra mirada abarca a toda la ciudad en su conjunto, al contrario que algunos dirigentes que acostumbran a querer dividirla entre los favorecidos y los que se dejan de lado. Queremos revertir esta situación y la manera de hacerlo sería haciendo de A Coruña una ciudad más habitable, con más zonas verdes y huertos urbanos en todos los barrios. Llevando la peatonalización y el transporte público a todo el entorno urbano.

¿Cómo valora las políticas de bienestar animal y medio ambiente que se han llevado a cabo en el último mandato?

Escasas e ineficientes. Hasta ahora, las medidas de los diferentes gobiernos siempre han ido un paso por detrás de lo que la ciudadanía reclamaba. Incluso la implantación de las medidas de corte obligatorio, como la implantación del método CER, fue nefasta. Es necesario que los representantes de A Coruña hagan honor a su nombre y representen realmente a sus votantes. Urge, ahora más que nunca, un cambio.



Bens es ahora playa canina. ¿Es suficiente?

No. Llevamos años pidiendo el acceso de los perros a nuestras playas. No existe ningún informe higiénico-sanitario que relacione la presencia de perros en las playas con algún tipo de problema de insalubridad para las personas. Han hecho canina la de Bens solo para engañar a los ciudadanos, haciéndoles creer que se accedía a su petición. Esa playa no está en condiciones, ni para personas ni para perros, porque hay gran cantidad de basura plástica y procedente de aguas residuales y de la pesca.

¿Cómo definiría su partido?

Pacma tiene una mirada global y empática que contempla las necesidades y voluntades de personas, así como del medio ambiente y la de los animales que conviven con nosotros. Una mirada que nos sitúa siempre del lado del más débil, del lado del respeto, con una sonrisa siempre presente porque sabemos que, a pesar de todas las trabas que nos intentan poner, la voz del avance y de la justicia social está con nosotros.

¿Cómo ve A Coruña después de estos cuatro años?

A Coruña grita por un cambio. Está harta de vanas promesas que nunca se convierten en realidad.

Anhela encontrar a personas que lleven a cabo las medidas que la modernicen y la hagan más verde, justa y respetuosa. En las manos de todos sus habitantes está permitir que una nueva fuerza implemente el cambio que todas y todos queremos ver.



Alguna encuesta da representación a Vox. Entre otras cosas, pide que vuelvan los toros.

El voto de la ultraderecha responde al hartazgo y el miedo. Hartazgo ante los mismos partidos y las mismas personas y miedo al avance social y los cambios que este supone.

“El lugar idóneo para edificar el Nuevo Chuac podría ser la antigua fábrica de armas” “Creo que el lugar idóneo para edificar el Nuevo Chuac podría ser la antigua fábrica de armas, ya que así se partiría de cero, se harían nuevas y modernas instalaciones y también se evitaría la expropiación de muchas viviendas próximas”.