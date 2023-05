Manuel Moinelo: “La ciudad se pensó que habíamos desaparecido”

El candidato a la Alcaldía de A Coruña por Ciudadanos buscará lograr de nuevo, mediante el diálogo y el respeto, representación en la corporación municipal.

¿Qué objetivos tiene de cara a las municipales?

Sacar uno o más concejales y llevar un proyecto diferente. Cuando me preguntan la gente se sorprende porque no llevamos un programa concreto. Creo que los ciudadanos están cansados de promesas. Estoy en un partido liberal y nosotros no queremos hablar de qué vamos a hacer sino de cómo vamos a hacerlo. El Ayuntamiento es como una empresa que hay que gestionar y los accionistas son los coruñeses.

¿En qué se basa su campaña?

En el respeto, diálogo y consenso. Hay un denominador común en todas las personas que van a estar en María Pita: queremos lo mejor para la ciudad. Hay que dialogar mucho para llegar a acuerdos y los intereses de los partidos nunca pueden estar por encima de los ciudadanos.



Aunque no haya programa, ¿cuáles son los pilares de su candidatura?

Los problemas de La Coruña son para todos y son los que son. Seguridad, movilidad, limpieza, jardines, vivienda, jubilados, jóvenes, familias, etc. Yo no voy a inventarme un problema nuevo. Podría prometer cosas pero la gente está harta. Estamos cansados del ‘y tú más’. Tenemos que luchar por el día a día.

Si tuviese representación, ¿qué propuestas le gustaría impulsar a corto plazo?

Esta es una ciudad para vivirla, es muy difícil estropearla aunque se quiera. Desde Ciudadanos consideramos que hay tres sectores que están sufriendo: los jóvenes, para quienes tenemos que fomentar el acceso a una vivienda, las familias y los jubilados. Hoy en día el país ha cambiado y la figura del jubilado se está cambiando porque llegan viudos o divorciados y a veces la pensión no es suficiente. Hay que regular la vivienda turística y con el puerto hay que llegar a un acuerdo porque está condenado a entenderse con la ciudad. No puede ser que tengamos un partido en la Autoridad Portuaria y otro en el Ayuntamiento y no se entiendan. Además, hay que fomentar el diálogo con el área metropolitana.

¿El proyecto de área metropolitana tiene que salir adelante?

Sí o sí. Está paralizado y tiene que salir adelante porque un altísimo porcentaje de ciudadanos que trabajan en La Coruña vienen todos los días de ayuntamientos limítrofes.

¿Qué criticaría de estos cuatro años?

Ha faltado sentido común. Me afilié a ciudadanos porque pensé que era un partido que podía aportar cosas hace diez años. Ha habido en el pleno disputas y malas formas. Se han paralizado muchísimos acuerdos y al final La Coruña no avanza.

Ciudadanos entró en la corporación hace cuatro años y un año después perdió su representación.

En 2015 nos quedamos a 400 votos de sacar representación y en 2019 salió Mónica Martínez. Yo respeto totalmente a Mónica, ha hecho una labor magnífica en la Concejalía de Deportes pero en el tema ético, cuando una persona se presenta por un partido tiene que ser consecuente. Hace cuatro años había peleas por ser candidato y ahora quedamos los que luchamos por un proyecto. No hay duda de que el hecho de que Mónica nos dejase nos perjudicó porque la ciudad se pensó que habíamos desaparecido. Invertí bastante presupuesto en conseguir esta sede en el centro, en un edificio –el edificio Molina– muy conocido para que la gente sepa que estamos. Tengo ilusión y creo en un proyecto.

Las encuestas, por el momento, parece que no le dan ningún escaño.

Las encuestas no están siendo claras y va a haber sorpresas. Yo soy realista, sé lo que hay, vamos a seguir subiendo y en estos días que quedan hasta el 28 de mayo voy a patearme todos los barrios de la ciudad. Tengo la ilusión de sacar representación. El partido ha cambiado mucho. Antes se colocaban ‘paracaidistas’ en las listas, ahora no.

¿Qué perfiles forman su candidatura?

Jubilados, profesionales, autónomos, algún funcionario... gente de la calle y cercana a los barrios.

¿Tiene alguna línea roja de cara a los resultados electorales?

No, me dicen si pactaría con el PP, pero yo me planteo que si el PP saca trece escaños y Ciudadanos uno, yo no voy a garantizar la gobernabilidad del PP bajo ningún concepto. Yo garantizaré la gobernabilidad de quien apueste y presente ideas buenas para los ciudadanos. Si de mí dependiese, si un partido presenta una buena idea, no tengo ningún problema. ¿Líneas rojas? Ninguna, con nadie.

¿Entonces el 28 de mayo podría apoyar a cualquier partido?

Efectivamente.