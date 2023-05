Lorenzo impulsará A Coruña como Ciudad Picasso y recuperará el Museo de Arte Contemporánea

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, realizó una ofrenda florarn ante la tumba de Manuel Murguía, esposo de Rosalía de Castro y creador de la Real Academia Galega, y de cuyo nacimiento se cumplían este miércoles 190 años. Lo hizo acompañado del portavoz de la campaña nacional del PP, Borja Sémper, y de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

Lorenzo señaló que de llegar a María Pita reivindicará A Coruña como Ciudad Picasso, "abandonada durante os últimos oitos anos, impulsaremos a recuperación, con colaboración institucional, do Museo de Arte Contemporánea e poremos en marcha o Centro de Creación e Apoio á Produción e Distribución de Deseño (CIDEA) como espazo para deseño gráfico, industrial, téxtil, arquitectura e paisaxismo, artesanía, artes plásticas e visuais, publicidade ou comunicación audiovisual”.

Además, el candidato popular quiere dar “un impulso á programación sinfónica e operística da cidade; impulsaremos a celebración dun gran evento anual, a Semana da Danza, un festival con participación das escolas e centros; promoveremos a incorporación aos principais circuítos teatrais. Fomentaremos a creación de grupos musicais nos barrios e impulsaremos un proxecto de formación en arte urbana destinando espazos a este fin”.

Por su parte, el portavoz de campaña del PP nacional, Borja Sémper, señaló en A Coruña que “es un honor compartir con todos los gallegos y gallegas un día tan importante, de fiesta, pero también de identidad” que considera que es “un ejemplo para toda España”. Sémper se mostró “seguro” de que el PPdeGalicia, también en capitales de provincia y singularmente en A Coruña, “va a ser no sólo la fuerza más votada, sino que va a tener la mayoría suficiente para conformar gobiernos que permitan que las ciudades también sean ejemplos de renovación, de modernidad y de mirar al futuro con ilusión, algo que convendría que recuperáramos también para España”,indicó el también vicesecretario nacional de Cultura y Sociedad Abierta.

Por último, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, felicitó por su trabajo a Lorenzo, y recordó que A Coruña fue la última ciudad que visitó Pedro Sánchez en Galicia: “Veu pola porta de atrás a un mitin onde pediron o DNI e veu a falar mal do PP e de Alberto Núñez Feijóo algo que, por outra banda, xa é habitual por parte do presidente do Goberno e os seus ministros cando visitan a nosa comunidade”.