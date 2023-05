José Antonio Santiso | “El PSOE, presentase a quien presentase, iba a lograr cuatro concejales”

José Antonio Santiso Miramontes (Mabegondo, 1960) acaba de revalidar por cuarta vez consecutiva (séptima alterna) mayoría absoluta por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Abegondo. No obstante, la ley de D’Hont lo deja con un concejal menos que en los comicios de 2019 a pesar de subir tanto en votos como en porcentaje de apoyo popular.

Felicidades. ¿Que valoración hace de estas elecciones una vez pasada la resaca?



Realmente tengo que estar muy agradecido del apoyo, tanto en votos como en porcentaje. Incluso subimos con respecto a las anteriores elecciones. No obstante, debo reconocer que el voto descontento que antes acaparaba AxA (Alternativa por Abegondo) se ha ido íntegro al Partido Socialista. Se trata de gente que estaba descontenta y que no supimos atraer. Creo que se trata de personas jóvenes o que se han empadronado recientemente. Respecto al concejal que logra el BNG considero que lo ha alcanzado al haber unificado el voto que en 2019 se repartieron al presentarse SON.



Ya hizo referencia al PSOE pero ¿no le sorprende que una formación que no se presentó en 2019 ahora logre esos resultados? ¿Dice que presentase quien se presentase iba a conseguir cuatro actas?



Presentase quien se presentase iba a conseguir cuatro concejales. Al no acudir a las elecciones AxA, daba exactamente igual la formación política que ocupase su lugar, podrían haber ido para el BNG pero al presentarse el PSOE se llevó el voto descontento.

¿Da, entonces, por perdido todo este voto descontento?



No, no lo doy por perdido. Quizás no supimos encontrar el motivo por el que estaban descontentos. Aunque sí percibí una cuestión de descontento entre los vecinos que debo destacar. He recibido muchos quejas de no haber sido más exigente a la hora de hacer cumplir la Ley de Montes que exige que no puede haber masa forestal cerca de las viviendas.