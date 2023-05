Jorquera quiere impulsar el área metropolitana porque "a Coruña real non remata na ponte da Pasaxe"

El parque de Eirís, cerca de las ruinas del castillo de Valparaíso, fue el lugar elegido por el BNG para reunir a los candidatos que presenta a las alcaldías de los diferentes municipios del área corueñsa con la portavoz nacional, Ana Pontón. Allí, el aspirante del Bloque a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, se comprometió a impulsar el área metropolitana porque “A Coruña real non remata na Ponte da Pasaxe e non se pode deseñar A Coruña do futuro sen atender esta dimensión”.

“Milleiros de coruñesas e coruñeses viven en Oleiros, Cambre ou Culleredo e traballan na Coruña, como tamén milleiros de coruñesas e coruñeses viven na Coruña, mais traballan en Arteixo ou outros concellos da contorna”, explicó Jorquera, que apeló a la articulación institucional para dar respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, los colapsos en el tráfico o la gestión de residuos.



“En outubro de 2019, e por iniciativa do propio Goberno Local, o Pleno aprobou dar os primeiros pasos para a elaboración dun anteproxecto de conformación da área metropolitana. Pois ben nada se fixo. Dous anos despois, en agosto de 2021, PSOE e Marea Atlántica comprometéronse a presentar ese anteproxecto en setembro dese ano. Un novo compromiso que ficou incumprido”, lamentó Jorquera.

Por su parte, Pontón certificó que Jorquera “vai ser o alcalde que lle devolva a esta cidade o liderado” en esa futura institución supramunicipal: “Jorquera pensa na Coruña en grande, inserida nun modelo de país. Sabe que se lle vai ben á Coruña lle vai ir ben a Galiza e se lle vai ben a Galiza lle vai ir ben á Coruña.