Jorquera asegura que recuperará la concejalía dedicada a la juventud

El candidato del BNG a la Alcaldía, Francisco Jorquera, asegura que creará una concejalía dedicada a la juventud y mantendrá canales de comunicación permanente con este colectivo, como un foro de debate. Así lo manifestó en un encuentro que mantuvo ayer con universitarios en la cafetería de la facultad de Derecho.



“Para o BNG, a mocidade non pode ser tratada como un destinatario pasivo das políticas municipais. Ten que ser un axente activo. E desde logo ten que participar na toma de decisións”, afirmó Jorquera, quien estuvo acompañado por su número 3, Mercedes Queixas, y el número 5, el joven Ignacio Siota.



Jorquera propuso restituir la Concejalía de Juventud. “Xa existiu durante a etapa anterior (2007-2011) en que o Bloque tivo responsabilidades de goberno. O Goberno do PP suprimiuna e os posteriores da Marea e do PSOE non a restituíron”, apuntó el líder nacionalista coruñés.



Además, el BNG indicó que habrá ámbitos de participación permanentes para los jóvenes, como un foro de debate, además de que se convocarán “de xeito periódico asembleas de mocidade”.

Asociacionismo

“O propósito é promover e apoiar o asociacionismo entre as persoas mozas e crear espazos xuvenís xestionados pola propia mocidade”, destacó.



Francisco Jorquera comentó que las políticas juveniles “serán transversais ás distintas áreas do Goberno local”. Así, en el campo de la cultura, se habilitarán salas de ensayo y espacios de creación artística para este colectivo y se establecerá “un prezo xuvenil de entrada a museos, teatros, festivais e demais actividades culturais promovidas polo Concello”.



Los nacionalistas explicaron que tendrán “sensibilidade especial” con el problema del acceso a la vivienda. “Penso nas e nos estudantes que viñestes de fóra a estudar na Coruña ou nos mozos e nas mozas que non vos podedes emancipar por non poderdes acceder a unha vivenda”, dijo Jorquera a los universitarios en la reunión, a quienes también prometió revisar las líneas de transporte público.