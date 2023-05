Jorquera anuncia desde la plaza de Elviña que destinará más recursos a los mercados

El candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, visitó este sábado el mercado de Elviña junto al presidente de los placeros, Leonardo Tomé. "O Mercado de Elviña é un exemplo grazas á moi boa xestión das praceiras e praceiros. É un mercado vivo e dinámico. Infelizmente, hai outros mercados municipais que non se atopan na mesma situación, con prazas desocupadas desde hai ben tempo sen que o Goberno Local lles dedique a atención necesaria”, afirmó Jorquera, acompañado en esta visita por los números 3 y 10 de la candidatura del BNG.

Para el cabeza de lista del BNG es preciso que los mercados municipales jueguen el rol de "locomotoras" del pequeño comercio y para ello apuesta por "ampliar horarios e diversificar ofertas, de modo a se converteren os mercados en centros de gravidade dos barrios e en elementos decisivos na dinamización do tecido comercial. Uns mercados vivos, como un pequeno comercio vivo, é o mellor antídoto contra a degradación que sofren os barrios da cidade”.

En este sentido considera básico una "Concellaría con máis dotación económica, porque a dotación económica da área de mercados do Concello é insuficiente para atender as necesidades de todas as instalacións existentes na cidade”, alega. Por ello adelantó que una de las prioridades del BNG en materia de comercio serán los mercados municipales y los establecimientos de proximidad, “e tamén ter unha Concellaría dotada de máis recursos e situada sempre a pé de obra, en contacto directo con praceiras, praceiros e comerciantes”.