Inés Rey se reúne con mujeres referentes de la ciudad de A Coruña

La candidata del PSOE a la reelección como alcaldesa, Inés Rey, mantuvo este viernes un encuentro con mujeres referentes de la ciudad de A Coruña para explicarles medidas en materia de igualdad y reivindicar el liderazgo femenino. “Hoxe remato esta campaña como comecei o mandato como primeira alcaldesa da Coruña, reivindicando a todas as mulleres pioneiras desta cidade e rodeada de moitas primeiras mulleres en todos os ámbitos”, explicó Rey.

“Este encontro é para escoitarnos e reflexionar sobre o futuro desta cidade porque como sempre digo, non podemos falar de innovación, de progreso e de futuro sen contar co 50% da poboación que somos nós, as mulleres” señaló la alcaldesa, para recordar que ella es la primera regidora de A Coruña en democracia, a la vez que se comprometió a luchar por la visibilización de las mujeres: “Cada vez somos máis en postos de representación e dirección, agora hai nenas que me din nas escolas que queren

ser alcaldesa pero tamén empresarias ou científicas e iso é porque coñeceron a algunha de nós pero temos que ser máis”.

Inés Rey terminó su intervención recordando que la violencia machista sigue siendo el principal reto de la igualdad y explicó que en el próximo mandato seguirá profundizando en medidas para la protección de las víctimas, con más espacios seguros como la Casa de Acogida e incrementando los recursos para la atención psicológica.