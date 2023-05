Inés Rey propone un plan de patrocinios culturales por 1,5 millones de euros

La candidata a la reelección como alcaldesa, Inés Rey, se reunió este miércoles con representantes del sector cultural para presentarles el programa socialista. “A aposta do meu Goberno municipal en materia cultura foi clave nun dos momentos máis difíciles para o sector e traduciuse en feitos como o incremento do 20% do orzamento da área, que pasou en catro anos de 19 a 25 millóns de euros”, indicó Inés Rey.

De cara al próximo mandato, la actual alcaldesa asegura que la intención del PSOE es mejorar los espacios culturales municipales y crear otros nuevos. En este sentido, pondrán en marcha un plan especial para la digitalización y modernización de los museos científicos, se ampliará el recinto del Coliseum para llegar a 11.000 espectadores y se mejorarán las instalaciones del Ágora, Fórum y teatro Rosalía.

Además, pedirán a la Autoridad Portuaria la cesión de dos naves de los muelles de Batería y Calvo Sotelo para fines culturales: “Pediremos ao Porto estes espazos para poñelos a disposición das entidades e que leven a cabo eventos e actividades que enriquezan á nosa cidade e afonden no modelo de apertura dos peiraos que buscamos”.

Por otro lado, Rey apuntó a elaborar un plan de residencias artísticas en espacios municipales y también quieren crear un plan de patrocinios de 1,5 millones de euros para apoyar a los artistas y entidades en sus iniciativas culturales.

Por último, la alcaldesa señaló que mantendrán su apuesta por los grandes eventos como el Noroeste o las Noites de María Pita, junto a fiestas con el Carnaval y San Juan.