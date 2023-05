Inés Rey se compromete a construir una escuela infantil en Xuxán

El PSOE coruñés, liderado por la candidata a la reelección como alcaldesa Inés Rey, propone la puesta en marcha de un plan de alfabetización digital para mayores de 55 años con el objetivo de complementar su formación en esta materia y terminar con las barreras de acceso a las nuevas tecnologías.

Se trata de una de las medidas educativas del programa electoral socialista, que el PSOE valoró desde el punto de vista de logros conseguidos en este mandato, como explicaron: la creación del Consello Local da Infancia o la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, por ejemplo.

También destacaron la inversión en más de tres millones de euros en la mejora de centros educativos o el refuerzo de programas como las Becas USA.

De cara al próximo mandato, el equipo de Inés Rey apuesta por la construcción de la nueva escuela infantil de Monte Alto, ya adjudicada, además de la puesta en marcha de una nueva guardería en el barrio de Xuxán.

Además, Inés Rey se compromete a poner en marcha el programa "Patios Abertos" para abrir a los jóvenes estos patios de la ciudad en horario no lectivo para fomentar el ocio, las actividades complementarias y hábitos saludabes: “O obxectivo é seguir ofrecendo novos espazos e alternativas de ocio aos mozos tal e como fixemos estes anos coa apertura do Remanso, as Naves de Metrosidero e os skate park de Toubes, Eirís e Rosales”.