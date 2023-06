Francisco Jorquera le pide a Inés Rey que mueva ficha para formar el gobierno coruñés

Ya ha pasado una semana de las elecciones municipales, y la incógnita sobre cómo el nuevo gobierno local se mantiene. La alcaldesa en funciones, Inés Rey, necesita los cuatro concejales del BNG para añadir a los once que ha obtenido en los comicios y conseguir la mayoría necesaria para revalidar el cargo. Sin embargo, el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, advertía ayer a la socialista que era ella quien debía dar el primero paso para negociar.



Como recodó el nacionalista, “Inés Rey é quen necesita os votos do BNG para ser investida alcaldesa” y, por su parte, el grupo nacionalista considera que ya ha demostrado su disposición a que “a maioría progresista que se expresou nas urnas teña reflexo na escolla da Alcaldía”. De todos modos, tras apremiar a la alcaldesa en funciones, Jorquera insistió en un aspecto que ha mencionado en más de una ocasión: la desconfianza que le inspiran los socialistas, con los que firmó un pacto de investidura hace cuatro años que considera que no se ha cumplido. Al BNG “non lle valen catro anos máis do mesmo. Hai moitas cousas por corrixir e moitas cousas por mellorar”.