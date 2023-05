Eva Castro (Vox A Coruña): "Yo no le debo obediencia a Santiago Abascal, sí a unos principios"

La candidata de Vox en A Coruña, Eva Castro, fue la invitada hoy en los encuentros informativos que organiza la Asociación de la Prensa de A Coruña en colaboración con el NH Collection Finisterre, con los diferentes candidatos a la Alcaldía de la ciudad.

La cabeza de lista de Vox asegura que se animó a participar en política cuando estaba en casa viendo la moción de censura de octubre de 2020. “No me gustaba lo que se planteaba para mis hijos y mis nietos, así que fui al ordenador y solicité la afiliación”, recuerda. A día de hoy asegura que está “feliz de haber tomado esta decisión”.

Afirma Castro, que es catedrática de Filología Latina en la USC, que para poder presentar un programa primero han tenido que hacer un análisis de cómo está la ciudad. “Llevamos mucho tiempo trabajando de forma discreta para ver cuáles son los problemas –afirma- y todos los barrios nos dicen lo mismo: el principal problema es la seguridad”. “En Alcalde Marchesi, la gente no sale a partir de las ocho, y no es una exageración, hay un comerciante que nos contó que ha sufrido diez atracos en dos meses”, explica.

La candidata también cree que la complicación administrativa en A Coruña es un problema a tener en cuenta: “Acudir al Ayuntamiento es un galimatías, los vecinos se pierden y no saben ni dónde hay que acudir para hacer los trámites; y en Urbanismo, por ejemplo, no hay unidad de criterios”.

La limpieza es otra de las graves carencias que detecta en A Coruña. “No podemos esperar a que sea la lluvia la que limpie la ciudad”, critica. En este capítulo incluye también el mantenimiento para que no haya numerosas obras al final del mandato, “como los malos estudiantes, que se pegan el atracón el último día”. Entre sus objetivos, Eva Castro cita “entrar en la corporación, aunque no es el objetivo fundamental”: “Estaremos donde nos pongan los ciudadanos, dentro o fuera, pero dentro podemos hacer más (…), queremos ser decisivos”. Sobre si les puede perjudicar el “voto útil” en favor del PP, lo tiene claro. “El voto útil es el voto a Vox”.

Entre sus ventajas cita la independencia que les da el hecho de no ser políticos profesionales. “Estamos por convencimiento y yo no le debo obediencia a Santiago Abascal, sí a unos principios pero en Vox preferimos no tener poder y tener principios porque eso es lo que nos da la fuerza”.

Habló también del topónimo de la ciudad: “No nos preocupa, hay problemas más importantes; creemos que eso es un problema artificial inventado por los partidos políticos; es muchísimo más potente el uso del lenguaje porque, al final, solo veo A Coruña en los documentos oficiales”.

Castro criticó que haya colectivos o entidades que no han querido recibirlos, como las asociaciones de vecinos, salvo en un caso, y la Policía Local.