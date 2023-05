"Escolle A Coruña", el lema de la Marea Atlántica y Xan Xove

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, presentó es jueves el cartel electoral y el lema que usarán durante la campaña: "Escolle A Coruña". Se trata de un lema, dijo, que se puede entender en diversos sentidos.

“En primeiro lugar, representa que estamos ante unhas eleccións decisivas, que este 28-M escollemos que A Coruña queremos. Entre o retroceso que representa o PP, e o inmobilismo dun PSOE que en canto lle deixas che desenterra un proxecto urbanístico dos anos 90, ou un modelo de cidade traballado e con futuro, o da

Marea Atlántica", explicó, para añadir también que es un llamamiento a centrar el debate donde importa, es decir en los vecinos y sus necesidades: “Son unhas eleccións municipais. Non son o prólogo para outra cousa nin un plató onde dirimir aspiracións doutro tipo. Trátase da Coruña. Do que queremos para A Coruña. Por iso, este 28-M escollemos A Coruña".

Además, con "Escolle A Coruña" quieren evidenciar que de todas las papeletas disponibles solo la suya representa a un partido “que toma as súa decisións na Coruña, que traballa coa cabeza, o corazón e as mans postas en facer da Coruña unha cidade mellor, e a única que se financia sen hipotecas e sen favores alleos, só co apoio da xente da Coruña. Sen pedirlle permiso a ninguén. Este 28-M escollemos poñer A Coruña por diante”, señaló, para recordar que este año superaron el nivel de recursos recaudado en 2019, “algo polo que só podemos amosar un enorme orgullo e inmenso agradecemento”.

El primer acto de campaña, tras la pegada de carteles de esta medianoche, será este viernes, a las 19.00 horas, en Os Mariñeiros, al pie de la "macrourbanización que se proxecta en San Pedro de Visma", mientras que el sábado estará en la plaza de la Tolerancia y en Orillamar.