El BNG de Bergondo se compromete a crear una piscina y un gimnasio municipal en la parcela dotacional deportiva del polígono.

“A construción dunha piscina é unha das reiteradas peticións por parte da veciñanza. Preferimos ter unha piscina a un cemiterio de vellos contedores do lixo que dan unha imaxe deplorable no medio e medio do polígono”, dijo el portavoz nacionalista en la localidad.