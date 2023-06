Conformación de Gobierno en Sada

María Nogareda

Unidos por Sada “Los resultados evidencian que nosotros

no éramos unos marginados” La alcaldesa en funciones, María Nogareda Investida alcaldesa hace solo seis meses tras la moción impulsada por los entonces ediles del PP (5), del PSOE (2) y de AV (2), María Nogareda acaparó titulares durante semanas y, una vez convocados los comicios, anunció su candidatura por Unidos por Sada (UPSA), acompañada por seis de los ocho ediles implicados en la censura, “para seguir un camiño que xa iniciamos estes pasados meses, e que queremos seguir facendo catro anos máis co apoio da cidadanía”, resumió Nogareda.

En su opinión, las cuatro actas de UPSA, que consiguió superar en votos al PP, evidencian que “no éramos unos marginados”, que “todo lo que hicimos tenía un sentido” y que “actuamos por Sada”. ¿Cómo valora los resultados obtenidos por UPSA el 28-M?

La valoración es muy positiva porque en tan poco tiempo y con toda la historia que tenemos detrás... Ahora todo cobra sentido.



¿Cómo afronta estas dos semanas y unos días hasta el 17-J?

Con tranquilidad porque de momento no tenemos noticias de nada, y dentro de lo que nosotros vayamos a hacer o dejar de hacer, nuestra prioridad va a ser escoger la mejor opción para Sada. ¿Usted se va postular como candidata a la Alcaldía de Sada?

Estamos en modo ‘reflexión individual’, de sentarnos cada uno con nosotros mismos... Pero en los próximos días nos reuniremos para tomar una decisión, y no te voy a negar que entre nosotros hay puntos en común sobre por dónde tirar, si continuar... La aspirante del PSOE afirma que o se queda o en la oposición o se hace con la Alcaldía ¿Tienen previsto conversaciones con la derecha y con la candidata socialista?

Primero habría que definir que es derecha y qué izquierda, porque se habla mucho de coalición progresista y, en mi opinión, el progresismo no lo dan las siglas, sino los hechos... Hay gente que dice ser progresista y luego practica políticas caciquiles y reaccionarias. Benito Portela Sadamaioría “Confío en que se cumpra a vontade democrática expresada pola cidadanía de Sada” Portela encabeza la lista mäs votada el pasado domingo; la de SM Sadamaioría obtivo un edil máis que en 2019. Despois dun mandato marcado pola moción de censura e en condicións especiais, tamén derivadas do ocorrido o 18 de novembro de 2022. ¿Que lectura fai do resultado obtido por Sadamaioría? Os resultados reflexan o respaldo popular que percibimos durante a campaña en todo Sada, Subimos un concelleiro, fomos a forza máis votada cunha notable diferenza co resto de forzas en número de votos. Que decisión adoptou a asemblea de SM de cara a investidura do próximo 17-X?

Cumprir a vontade democrática da cidadanía de Sada, que co seu voto decidiu que debe conformarse un goberno progresista encabezado por Sadamaioría, con estabilidade para afrontar asuntos de relevancia, estratéxicos para Sada durante os próximos catro anos, ata o 2027. O xoves (hoxe) inician conversas coas outras forzas de esquerda que acadaron representación... Tanto co PSOE como o BNG. Unha primeira rolda de conversas porque é a nosa obriga intentar conformar un goberno similar á opinión da maioría de xente, que así o decidiu co seu voto nas urnas o pasado 28-M. Está preocupado coa postura da candidata do PSOE?

Intentaremos trasladar ás demáis forzas progresistas, tanto ao PSOE como ao BNG a nosa opinión de como debería de ser o Goberno de Sada, o que nós cremos que é mellor para a estabilidade do concello e dos nosos veciños e confío en que se cumpra a vontade democrática da cidadanía de Sada. Esperanza Arias

Partido Popular “Estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta de gobierno alternativo en base a un proyecto común” La candidata del PP, que perdió un edil respecto a los anteriores comicios, asegura que “a día de hoy no hemos recibido noticias de ninguna de las fuerzas” ni ningún planteamiento “que permita evitar la continuidad de Sadamaioría”.

En su opinión, el Gobierno de Portela “ha sido un absoluto desastre para Sada y sus vecinos caracterizado por la absoluta falta de diligencia, cuando no inoperancia en la gestión”, por lo que los populares estarían “dispuestos a estudiar cualquier propuesta de gobierno alternativo en base a un proyecto común, asumido por todos los que formaran parte del mismo, que tuviese un claro objetivo para los próximos cuatro años y definiera lo que queremos para Sada”. Así, asegura que “estamos abiertos a todos los grupos sin excepciones”. Almudena Pena PSOE “O la Alcaldía de Sada o la oposición, como siempre he dicho” Almudena Pena, candidata socialista en estas elecciones, reconoce que el resultado “no es el esperado”, pero insiste en que su posición no ha cambiado y que, como sostuvo durante toda la campaña, “o me quedo en la oposición o soy alcaldesa”, tal y como “se lo trasladé al PSOE”. Tenía claro que, después de la experiencia de hace algunos años, “no iba a volver a trabajar para otro alcalde... y quiero dejar aclarar que no es nada personal contra nadie” Emilio Graña BNG "A polarización da cidadanía de Sara influe nos nos nosos resultados" Para Emilio Graña, que se estreaba como candidato do BNG, os resultados “foron moi malos”, o que atribúe, en parte, “á polarización da cidadanía de Sada”, que dalgunha maneira “se volcou con Sadamaioría” despois dos acontecementos do ano pasado. En calquera caso, confíaban en manter os dous edís deste mandato que acaba. Os nacionalistas tiñan previsto celebrar onte unha asemblea de cara ó inicio das