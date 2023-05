Ciudadanos cierra campaña en A Coruña apelando a su "rigurosidad"

Ciudadanos A Coruña cierra su campaña electoral valorando la aceptación de esta, basada en la "rigurosidad". De hecho, Manuel Moinelo, su candidato a la Alcaldía, asegura que no ofreció nada que no se pudiese realizar: “Durante la campaña, he asistido atónito a las ofertas de candidatos, ya no difíciles, sino imposibles de realizar en una ciudad, con una deuda viva de cerca de 60 millones de euros, con un índice elevado de personas al borde de la exclusión social, sin apenar crear puesto de trabajo. A Coruña es una ciudad que languidece poco a poco, sin un programa serio de las Instituciones de apoyo al pequeño empresario, motor de una ciudad de servicios, como es la nuestra”.

Moinelo hizo hincapié en el lavado de cara de quienes han gobernado o fueron oposición "sin hacer o proponer nada que redundara en beneficio del ciudadano". “Ha sido una campaña donde “yo voy hacer más que tu” tomó real asiento, de palabras diamantinas “solucionando” en quince días, lo que no han sido capaces de hacer en cuatro años. Viene a mi memoria una cita de don Francisco Quevedo. "Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir". Nosotros solo ofrecemos trabajo, trabajo y trabajo, basado en el respeto. Diálogo para solucionar los problemas de la ciudad. Consenso para conseguir una Coruña más humanizada y tranquila", asegura.