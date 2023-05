Chema Paz Gago | “A veces tienes un borriquillo y no dinero para el establo”

Alternativa dos Veciños intentará entrar en la corporación municipal de A Coruña por tercera vez. Lo hará con la intención de aportar lo que, según su candidato, Chema Paz Gago, solicita la ciudadanía.

¿Cuáles son los pilares de su programa?

Los pilares no los he escogido yo, sino la ciudadanía. Esta ciudad es una ciudad maravillosa y a la gente le preocupa mucho la falta de limpieza, de seguridad, los obstáculos que hay a la movilidad y que, por desgracia, A Coruña se ha vuelto una ciudad invivible.



¿Qué puede ofrecer ante estas preocupaciones?

Un urbanismo pensado para la gente, amable, amigable, verde, ecológico y sostenible. Vamos a mejorar la movilidad, buscar parques disuasorios y tener la mayor revolución urbanística en esta ciudad en su siglo, que es la incorporación del puerto al tejido urbano. En la Casa del Mar se puede hacer un aparcamiento disuasorio y gratuito con autobuses lanzadera. Va a ser muy fácil hacer un urbanismo mejor al que tenemos y con mejor gusto.

¿No le gusta cómo se ha peatonalizado en la ciudad?

Se ha hecho una peatonalización a las bravas y sin consultar. Está bien que se peatonalice pero hay que tener cabeza y tener aparcamientos para coches. Está bien tener un establo pero a veces tienes un borriquillo y no tienes dinero para el establo. En las peatonalizaciones se ha utilizado un mobiliario urbano muy agresivo. Vamos a mejorar La Marina y ahí quiero hacer un gran bulevar con espacios verdes. Alcalde Marchesi se ha hecho con pésimo gusto, y con mobiliario horrendo, además de crear el ambiente propicio para que esté lleno de yonkis.

Si logra representación, ¿qué es lo primero que hará?

Lo primero que haré cuando llegue a María Pita es una auditoría interna y externa para saber cómo están las cosas y espero no llevarme demasiadas sorpresas, pero quizás alguna sí. Después de eso empezaremos a poner nuestro programa en marcha. No vamos a esperar. Lo que caracteriza a Alternativa es la gestión municipalista. También tenemos grandes proyectos culturales.

¿Como cuáles?

Vamos a regenerar la antigua cárcel. Eso puede ser un espacio cultural extraordinario en diálogo con la Torre de Hércules. Ya he hecho los primeros contactos al más alto nivel con el Ministerio de Defensa. Tenemos un contenedor cultural extraordinario y en el puerto queremos recuperar ‘A nova estación marítima’ para que las instalaciones portuarias sean contenedores de actividades sociales, culturales y deportivas.

¿Y qué opina de la gestión cultural durante estos años?

El Museo Arqueológico no tiene director. Se hará un concurso público porque hay arqueólogos fantásticos y podría extenderse a un museo submarino. El salón del cómic, por ejemplo. Miguel Anxo Prado tiene un cheque en blanco conmigo. Se le ha humillado y ha tenido que dimitir.



¿A la tercera va la vencida?

Sí, la ciudad necesita alternativa.

¿La gestión de Oleiros puede influir?

Sí, claro. Los partidos tradicionales llevan gobernando esta ciudad los últimos veinte años y han empeorado la situación de A Coruña. El urbanismo de Oleiros, los equipamientos culturales, cómo funcionan los servicios sociales, son ejemplo de una gestión municipal. Ni en mis mejores sueños pensé que fuese a tener este apoyo.

Ángel García Seoane rechazó la pasarela Oza-Santa Cristina, pidió una senda peatonal en As Xubias y solicita la vuelta de la línea 1A a Oleiros. ¿Usted luchará por lo mismo?

Tenemos que mejorar el perfil de la costa coruñesa, pero particularmente el de Eirís a As Xubias, que es un auténtico desastre. Hay que regenerar los terrenos de la Conservera Celta y hacer una senda peatonal. Hay que ampliar el puente de A Pasaxe, porque no se puede ampliar Alfonso Molina si los embudos siguen colapsados. Dar soluciones a la llegada al centro de la ciudad. Estamos proponiendo que se amplíe el túnel de La Marina desde la plaza de Ourense hasta la entrada de la ciudad. Además, adelanto que nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas al proyecto descabellado del Nuevo Chuac.

¿Y qué proyectos tiene en el ámbito de la vivienda?

Lo primero por lo que apostamos es la rehabilitación. Hay que dar ayudas a los vecinos. Los partidos tradicionales quieren hacer de A Coruña el Torremolinos de Galicia.

¿Urge el proyecto de área metropolitana?

Claro, evidentemente. Es otra bandera exclusiva de Alternativa dos Veciños. ¿A Coruña cuánto ganaría siendo la cabeza de un área metropolitana de medio millón de habitantes en vez de la capital de un cuarto de millón? Eso facilitaría la vida, que es lo que queremos nosotros.