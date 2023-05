Chema Paz Gago: "Estamos decepcionados, pero no desilusionados"

Chema Paz Gago, candidato en A Coruña de Alternativa dos Vecinos, realizó una primera valoración de los resultados electorales, que les dejan fuera del Ayuntamiento. "Estamos decepcionados, pero no desilusionados. Creo que teníamos un proyecto muy bueno para la ciudad, con muchos mimbres, pero la ciudadanía ha elegido otras opciones y tenemos que respetar su decisión", aseguró.

"Creo que el votante ha tratado de asegurar el voto útil, y eso ha beneficiado al bipartidismo, que ha dominado estas elecciones en A Coruña, con la presencia añadida del BNG. Pero otras formaciones como Marea o Por Coruña se han quedado fuera, y eso demuestra lo difícil que lo teníamos el resto de partidos para entrar", analizó.

Además, felicitó a Miguel Lorenzo "por su victoria", y reconoció que le alegra que Vox se quede fuera. "Para mí, es un partido que no forma parte del juego democrático. Me sorprende que hayan crecido en votos, pero al menos, no han obtenido representación", concluyó.