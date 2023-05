Chema Paz Gago: “Alternativa dos Veciños quiere traer a A Coruña el modelo de éxito de Oleiros”

El candidato de Alternativa dos Veciños, Chema Paz Gago, fue el invitado este jueves en los encuentros informativos que organiza la Asociación de la Prensa de A Coruña con los diferentes candidatos a la Alcaldía de la ciudad.

Paz Gago ha denunciado la “decadencia imparable de esta ciudad”, para la que afirma que “no hay proyecto” y, en concreto, menos hacia la Cultura. “No hay ni Concejalía de Cultura”, asegura.

El candidato de Alternativa criticó que los centenarios de Emilia Pardo Bazán y María Casares pasasen, en su opinión, “sin pena ni gloria”, algo que, considera, está pasando también con Picasso: “La alcaldesa hizo una tourné por toda Europa presentando el Año Picasso cuando la gran exposición que se hace en la ciudad la hizo la Xunta”.

Paz Gago explicó que lleva “dos meses pateando la ciudad” y afirma que “por primera vez, el centro está tan sucio como los barrios”. También tuvo palabras críticas con las licencias y el urbanismo. “El año pasado, Oleiros, concedió más licencias, cuando A Coruña tiene cinco veces más habitantes”, asegura. “Lo de Visma --añade-, es un disparate, Mariñeiros no vuelve a ver el sol en su vida. El feísmo urbanístico le va a salir muy caro a la ciudad”.

Sobre el Nuevo Chuac considera que es “un edificio parcheado por todas partes, en un sitio imposible... A quién se le ocurre triplicar esto cuando tenemos la Ciudad de las TIC, con unos accesos perfectos y se van a gastar 22 millones en los accesos. Lugo y Vigo tienen unos hospitales nuevos y nosotros recauchutamos uno del franquismo”.

Chema Paz Gago cree que A Coruña debe ser “cabeza del área metropolitana” y avanzar en la movilidad: “Ampliar Alfonso Molina no resuelve nada porque tienes los embudos por un lado y por otro, sin embargo no se plantean ampliar el puente Pasaje, ni un tren de cercanías...”.

En su opinión, Alternativa presenta en A coruña “una candidatura excepcional”, en la que “en cada área hay un profesional” para “importar el modelo de éxito de Oleiros”. “Vamos a resultar claves, con un resultado histórico”. Sin embargo, no quiso mojarse en posibles pactos postelectorales, aunque sí manifestó su aprecio y admiración hacia el candidato de Por Coruña, José Manuel Sande: “Yo no me caso con nadie, mi línea de apoyo la impone la ética”.