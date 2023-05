Calvelo intentará mantener su mayoría absoluta en Arteixo frente a cinco rivales

La fortaleza que el Partido Popular exhibe desde hace años en Arteixo es un caso especial en la comarca coruñesa –en los últimos mandatos los ‘azules’ han perdido protagonismo en villas como Cambre o Carral– y su alcalde, Carlos Calvelo, luchará por revalidar su mayoría absoluta por cuarta vez.



Calvelo se enfrenta a las municipales del 28 de mayo con la confianza que le otorgó su aplastante victoria en 2019, pero deberá lidiar con cinco formaciones distintas, dos de ellas nuevas en las urnas arteixanas: Unidade Local –con el actual edil no adscrito Antonio Patiño, ex de Alternativa dos Veciños, al frente– y Podemos –cuyo candidato es Xosé Lois García–. A mayores concurren a la Alcaldía Patricia Boedo (PSdeG-PSOE), Xurxo Couto (BNG) y Noelia Martínez (Alternativa).



Calvelo busca continuar el proyecto iniciado hace tres mandatos, en 2011, dotando al municipio de mejores instalaciones para el disfrute vecinal, sin descuidar el fomento de la industria local. “Potenciar el transporte público que hemos creado, servicios públicos de calidad, seguir construyendo instalaciones deportivas de referencia, más sendas peatonales, dinamizar los centros Arteixo Concilia para niños y mayores, construir más parques, finalizar el complejo del Balneario y humanizar más calles en las zonas urbanas” son algunas de las propuestas del regidor actual.



Para Patricia Boedo, “non pode ser que o goberno só traballe os derradeiros seis meses de cada mandato como ata agora” y denuncia la falta de proyectos “para a cidadanía e de planificación”, llamando la atención especialmente con cuestiones “que necesitan iniciativa política urxente como é o Plan Xeral, a falla de vivenda ou os problemas no Servizo de Axuda a Domicilio”.

Desde o BNG, Xurxo Couto promete “servizos para a mocidade, que non está sendo atendida, servizos para os nosos maiores, desatendidos no social e cultural; e servizos para a cidadanía en xeral”. “Todo son medidas puntuais que non teñen un proxecto político detrás”, afirma el candidato nacionalista.

En busca de representación



Alternativa dos Veciños, Unidade Local y Podemos buscan su sitio en la corporación arteixana. Alternativa vuelve a concurrir después de que su candidato en 2019, Antonio Patiño, lograse un escaño y se desvinculase de la formación en medio del mandato. Noelia Martínez, actual cabeza de lista, afirma que tendrá “o apoio de veciños que están cansos das formas e das actitudes do actual goberno de Carlos Calvelo” y busca aprobar el Plan General y reducir los gastos de la población, entre otras medidas.



Patiño se presenta por Unidade Local, una formación de reciente nacimiento en la comarca, y busca “mejorar la calidad de vida de los residentes y generar empleos”, además de sacar adelante el Plan General y municipalizar los servicios.



Xosé Lois García, de Podemos, quiere incentivar el comercio local, bonificar el transporte para personas dependientes o movilidad reducida y garantizar más plazas de escuelas infantiles, entre otras iniciativas.