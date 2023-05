El BNG ve A Coruña como una "potencia cultural" que "non ten un Goberno á súa altura"

“Esta é unha cidade que respira cultura por todos os seus poros, mais non ten un Goberno Local á altura desa creatividade. Iso vai mudar porque a partir do 28 de maio a cidade terá un Goberno Local aliado da cultura”. Así lo certifica la número 2 del BNG en la candidatura por A Coruña, Avia Veira, quien mantuvo un encuentro con agentes culturales de la ciudad para presentarles su programa.

“As políticas que nesta área faremos desde o Goberno da cidade estarán protagonizadas e lideradas polas artistas e os artistas coruñeses”, adelantó, por su parte, Mercedes Queixas, número tres de la candidatura del BNG.

Durante el encuentro Veira mostró su "preocupación" por el estado de la ciudad. Su diagnóstico es que A Coruña es una "potencia cultural absoluta", que se muestra tanto en la literatura y la música como en la danza, el teatro, el audiovisual o las artes plásticas, y en infraestructuras como el Coliseum, el Palacio de la Ópera, el Ágora, los teatros Rosalía y Colón o las bibliotecas municipales. Sin embargo, esa "potencia cultural", dice Veira, "non se viu acompañada polo Goberno Local".



“As constantes mudanzas á fronte da Concellaría haille que sumar tamén as que se produciron á fronte da Dirección de Área de Cultura ou mesmo da xefatura de servizo. No meu momento vaticinamos que a asunción das competencias directamente por parte da alcaldesa ía abocar as políticas culturais que se fan desde o Concello ao fracaso. A cultura require dunha responsábel política que se dedique a ela a tempo completo. A Coruña necesita que se restitúa a Concellaría de Cultura. O BNG desde logo garante iso”, explicó Veira.