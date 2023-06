El BNG pone en valor su tarea en el Congreso al conseguir el dragado de O Burgo o el tren a Langosteira

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el portavoz municipal en A Coruña, Francisco Jorquera, pusieron este martes el valor el trabajo realizado por la formación en los últimos años en el Congreso “defendendo os intereses da cidade e da comarca da Coruña”.

La bonificación de los peajes de la AP-9 para usuarios recurrentes, el dragado de la ría de O Burgo o la conexión ferroviaria con el Puerto Exterior de A Coruña son algunos de los logros destacados por los nacionalistas en esta legislatura que termina, una circunstancia que el BNG sitúa como primordial a la hora de valorar la necesidad de "contar cun grupo galego forte que permita condicionar as políticas do Goberno do Estado e para desbloquear novas cuestións da axenda galega". Así, quedan tareas como la condonación de la deuda del Puerto interior, la cesión de la vieja cárcel, las viviendas de la Sareb, la modernización de las infraestructuras ferroviarias o la implantación del cercanías.



“Son numerosas as cuestións que o BNG levou nesta lexislatura ao Congreso a pesar de só contar cun único deputado. De facto, non houbo cuestión que a frente nacionalista non tivese trasladado ao Goberno do Estado”, señaló Néstor Rego.



Por su parte, Jorquera valoró el trabajo de su compañero: “Foron moitas as iniciativas rexistradas pola frente nacionalista no Congreso que o Goberno do Estado se negou a realizar. Fican cuestións pendentes como a condonación da débeda do porto, a cesión gratuíta ao concello do antigo cárcere ou a transferencia de todos os activos que posúe a Sareb para destinalas a vivenda pública, sobre todo en réxime de aluguer”.